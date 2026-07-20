Найбільший в Україні "АТБ" займає площу трьох баскетбольних полів. Де працює та як виглядає (фото)

Всього в Україні понад 1300 "АТБшок"

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Найбільший за площею "АТБ" в Україні розташований в місті Одеса. Супермаркет площею понад тисячу квадратних метрів обслуговує покупців вже сім років.

Про це розповіли в блозі "Одеський Відгук" у соцмережі "Тhreads". Магазин розташований за адресою вулиця Академіка Корольова, 15 і займає площу 1 173 квадратних метри — як три баскетбольні майданчики, або чверть футбольного поля.

Найбільший "АТБ" України. Фото: threads.com/@odeskyi.vidhuk

Він є найбільшим супермаркетом "АТБ" в Україні. Магазин відкрили у лютому 2021 року у будівлі, де до цього працював супермаркет "BILLA".

Протягом 2025-го року в Україні відкрилося 67 нових "АТБ". Станом на січень 2026-го, загальна кількість магазинів мережі становила 1 319.

"АТБ" тестує новий формат магазинів — що відомо

Днями, 15 липня, мережа відкрила експериментальний магазин нового формату у Києві на вулиці Машинобудівна, 27. Це — "маленький магазин біля дому" з меншою торговою площею та у новому кольорі: у дизайні переважають світло-сірі тони.

У ньому будуть кава-поїнт, свіжа випічка та хот-доги, піца та каси самообслуговування. Також працюватиме "гастрориночок" зі свіжим м'ясом та курятиною.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливі "АТБ", які є лише у двох містах України. В чому їх перевага та як виглядають.