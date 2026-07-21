Один товар — дві ціни: через незнання цієї тонкощі в "Сільпо" можна влетіти на гроші

Такий випадок виявився непоодиноким

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Українка зіткнулася з неприємною ситуацією у мережі супермаркетів "Сільпо". За її словами, через неочевидний нюанс покупки в інтернеті можуть обійтися дорожче, ніж у фізичному магазині

Про це дівчина розповіла у соціальній мережі Threads. У пості вказується, що при онлайн-замовленні торта "Наполеон" ціна на самому товарі виявилася нижчою, ніж у підсумковому чеку.

"Це вже щось новеньке", — додала покупка.

У техпідтримці магазину авторці посту підтвердили, що цифри на цінниках у магазині можуть відрізнятись від тих, що вказані під час онлайн-замовлення. При покупках в інтернеті рекомендують орієнтуватися на вартість товару, яка вказана саме на сайті.

Коментатори під дописом підтвердили, що це не поодинокий випадок, і додали: цінники можуть відрізнятися через акції — як в один, так і в інший бік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік придбав втрачену валізу, а в ній на нього чекав неприємний сюрприз. Традиційна страва ферментовані кістки за кілька місяців стала дуже ароматною.