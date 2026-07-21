Один товар - две цены: из-за незнания этой тонкости в "Сильпо" можно попасть на деньги

Такой случай оказался не единичным

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Украинка столкнулась с неприятной ситуацией в сети супермаркетов "Сильпо". По её словам, из-за неочевидного нюанса покупки в интернете могут обойтись дороже, чем в физическом магазине

Об этом девушка рассказала в социальной сети Threads. В посте указывается, что при онлайн-заказе торта "Наполеон" цена на самом товаре оказалась ниже, чем в итоговом чеке.

"Это уже что-то новенькое", — добавила покупательница.

В техподдержке магазина автору поста подтвердили, что цифры на ценниках в магазине могут отличаться от тех, которые указаны во время онлайн-заказа. При совершении покупок в интернете рекомендуют ориентироваться на стоимость товара, которая указана именно на сайте.

Комментаторы под постом подтвердили, что это не единичный случай и добавили, что ценники могут отличаться, например, из-за акций — как в одну, так и в другую сторону.

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