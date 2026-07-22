Чому в "АТБ" в час пік працює лише одна каса? Експрацівник розкрив правду

У мережі діють жорсткі правила

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В "АТБ" часто працює лише одна каса, до якої стоїть довжелезна черга. Це пов'язане з нестачею працівників.

Про це розповів колишній керуючий декількох магазинів "АТБ". За його словами, часто потік покупців настільки великий, що люди дуже швидко спустошують полиці супермаркету і товар необхідно поповнювати.

"І продавці мають це все заповняти для покупців, тому часто буває що всі продавці на своїх відділах працюють, а на касі сидить один "черговий" касир", — пояснив колишній співробітник "АТБ".

Касири мають також викладати товар. Фото: ode.dcz.gov.ua

Його запитали, чому тоді не можна закріпити окремих продавців лише за викладкою товарів у відділах, та не залучати до цього касирів. Проте, за словами чоловіка, правила штатних посад в "АТБ" передбачають суміщення цих функцій, до того ж дається взнаки дефіцит працівників.

"Правило п'яти" в "АТБ", яке має знати кожен

За правилами "АТБ", заборонено допускати черги з понад п'яти людей, якщо є каси, що не працюють. Якщо виникла черга з понад п'ятьох покупців, треба покликати адміністратора, щоб відкрили додаткові каси.

Раніше "Телеграф" розповідав, що касирка "АТБ" поскаржилася на найбільш "бісячу" звичку покупців. Як ніколи не треба робити у супермаркеті.