Почему в "АТБ" в час пик работает только одна касса? Экс-работник раскрыл правду

В сети действуют жесткие правила

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В "АТБ" часто работает только одна касса, к которой стоит длинная очередь. Это связано с нехваткой сотрудников.

Об этом рассказал бывший управляющий нескольких магазинов "АТБ". По его словам, часто поток покупателей настолько большой, что люди очень быстро опустошают полки супермаркета и товар необходимо пополнять.

"И продавцы должны это все заполнять для покупателей, поэтому часто бывает, что все продавцы на своих отделах работают, а на кассе сидит один "дежурный" кассир", — пояснил бывший сотрудник "АТБ".

Кассиры должны также выкладывать товар. Фото: ode.dcz.gov.ua

Его спросили, почему тогда нельзя закрепить отдельных продавцов только за выкладкой товаров в отделах и не привлекать к этому кассиров. Однако, по словам мужчины, правила штатных должностей в "АТБ" предусматривают совмещение этих функций, к тому же сказывается дефицит работников.

"Правило пяти" в "АТБ", которое должен знать каждый

По правилам "АТБ", запрещено допускать очереди из более пяти человек, если есть неработающие кассы. Если возникла очередь из более пяти покупателей, нужно позвать администратора, чтобы открыли дополнительные кассы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кассирша "АТБ" пожаловалась на наиболее "бесячую" привычку покупателей. Как никогда не нужно делать в супермаркете.