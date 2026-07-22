Бронирование через "Дию" остановят уже в августе? Что власти готовят украинцам

В правительстве назвали подводные камни такого решения

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Бронирование работников критических предприятий в Украине через портал "Дия" может быть приостановлено уже в начале августа. Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников в парламентском комитете по вопросам экономического развития. Все из-за намерений правительства создать координационный центр по организации бронирования, который должен более придирчиво заниматься критическими предприятиями.

Как может измениться порядок бронирования – далее в материале.

Фантомный центр

Первая информация о создании координационного центра по организации бронирования (а соответственно и изменений в процедуре) появилась на сайте Минэкономики 16 июля. Впоследствии новость быстро убрали, но она уже успела разлететься по всем крупным украинским СМИ.

В свою очередь, нардепы не оценили такого правительственного творчества, поэтому член монобольшинства Александр Федиенко вместе с 21 коллегой обратился к премьер-министру Корецкому с просьбой объяснить, зачем создавать еще один орган по бронированию. На момент публикации материала, по словам Федиенко, ответа от премьера так и не последовало.

– И действительно депутатскому корпусу не очень донесли, что это за инициатива и для чего она нужна, — объясняет "Телеграфу" источник в комитете по вопросам экономического развития.

– Как будто есть решение Ставки о создании этого координационного центра, а дальше – тишина. Ну, а Ставка, конечно, депутатам не отчитывается. Кроме того, это решение было принято еще при старом правительстве, а новое правительство сейчас с "квадратными" глазами и само мало что понимает, – добавляет собеседник во фракции "Слуга народа".

Впоследствии в сеть "слили" проект правительственного постановления о создании координационного центра, а вот на сайте Кабмина его нет до сих пор. И судя по имеющемуся в сети документу, изменения в процедуру бронирования предлагаются существенные.

Какие могут быть изменения

Сейчас система бронирования выглядит так: предприятие, претендующее на критичность или заново подтверждающее ее, должно обратиться в министерство или местную ОВА (в зависимости от типа компании) и получить такой статус. Или не получить, если не отвечает критериям критичности, указанным в постановлении №76. А дальше через портал "Дия" критическое предприятие уже может автоматически бронировать своих работников в зависимости от квот.

Планируется, что процедура заработает так: предприятие также будет подавать пакет документов о признании критичности в министерство или ОВА, а эти органы власти обязаны направить обращение в координационный центр для предоставления рекомендаций и предложений по определению критичности. И уже из этих рекомендаций принимать решения.

Таким образом создается еще одна "прокладка" в процедуре бронирования. И таким образом, из процесса временно может быть исключен портал "Дия".

– Ранее было запланировано, что "Дия" перестает работать, начиная с 8 августа. То есть у компаний могут возникнуть проблемы со скорым, адекватным и логическим перебронированием через "Дию". И есть вероятность, что этот координационный штаб в ручном режиме как раз и будет проверять критичность предприятий, – объяснил источник в профильном комитете.

– По неофициальной информации, возможность бронирования через "Дию" закроют буквально на месяц, чтобы пересмотреть перечень критичности предприятий, – добавляет собеседник в монобольшинстве.

Создаст ли это хаос и ситуацию, когда у тысяч забронированных просто "слетит" их бронирование на неопределенный срок? Нардепы не исключают такого сценария.

– Здесь важно, чтобы этот координационный центр запустили, потому что если у всей страны взлетит критичность, то это будет ужас, – говорит источник в комитете.

Если есть такие риски, то…

Зачем это тогда все?

– Есть вероятность, что создание такого штаба – часть всех этих кадровых изменений в правительстве, чтобы усилить "мобилизационный ресурс", как они это называют. Так, по крайней мере, обсуждают это депутаты, — отмечает собеседник в "Слуге народа".

– Это может быть связано с тем, что вроде бы не хватает мобилизационного ресурса, – добавляет в комментарии "Телеграфу" Александр Федиенко.

– До этого система работала и никто не сетовал. Однозначно считать, что такое решение принято для улучшения мобилизации я бы не торопился. Это может быть как для улучшения мобилизации, так и для улучшения системы бронирования и предоставления более широких возможностей предприятиям, – комментирует источник в профильном комитете.

Но раздаются и более резкие оценки:

– Считаю, что этот центр создали для усложнения процессов бронирования и дополнительного "обилечивания", — говорит изданию нардеп от монобольшинства Георгий Мазурашу, который есть среди подписавших обращение в Кабмин.

Впрочем, по словам нардепки из комитета экономического развития Людмилы Буймистер, действительно пересматривать процедуру бронирования планировали уже довольно давно.

– У нас есть проблемы с бронированием и работавшая система не давала объективной возможности реально какому-то органу принимать решения. У Минэкономики нет возможности проконтролировать те представления, которые делают либо органы местного самоуправления, государственные предприятия или другие институции. Потому такая межведомственная координация обязательно нужна. Следует и увеличивать роль Минэкономики в этом процессе, чтобы они не были просто формальным подписателем бронирования, а делали качественную оценку представлений. Потому что сейчас у них нет никакого механизма. Они просто превратились в почтовый ящик. Да, они берут на себя формальную ответственность, но никак не отрабатывают каждый конкретный случай и не смотрят на каждое конкретное предприятие и его значение, критичность для региона, органа исполнительной власти, – отметила Буймистер в комментарии изданию.

Более того, "Телеграф" ранее уже сообщал, что в Минэкономики были не удовлетворены тем, как ОВА раздавали критичность.

– Начали разбираться в критериях, которые ОВА попринимали у себя на местах. И оказалось, что там утвердили такие нормы, где отчетливо просматривается откровенный "схематоз", – отмечал собеседник издания в правительстве.

Что касается временного исключения "Дии" из процедуры бронирования, то здесь нардепы призывают не поддаваться панике.

– Да, заявку можно было подать в "Дии", но решение о бронировании принималось не в "Дии". Это исключительно инструмент ускорения процесса подачи заявки в электронном формате. Решение принимается Минэкономики на основе соответствующего представления органа исполнительной власти или местного самоуправления, – подчеркнула Буймистер.

Впрочем, по информации "Телеграфа", в ближайшее время создание Координационного центра по организации бронирования вообще может быть отменено, чтобы утвердить новые правила.