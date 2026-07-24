"З Днем горіння складів Wildberries". Українці вже наклепали мемів про видовищні пожежі в Росії

В Україні це викликало не лише палке схвалення, але й хвилю жартів

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Епічні пожежі на логістичних центрах російського маркетплейса Wildberries після українських атак, надихають українців на яскраві меми та жарти. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") став героєм дня.

"Телеграф" зібрав у мережі найсмішніші жарти про палаючі логістичні комплекси "Вайлдберріз" у РФ. Один з них влучно описує "Мадяра": "Закриття бізнесу під ключ. Швидко. Недорого".

Мем про удари по Wildberries

Річ у тім, що на хабах WB зберігається товар російських підприємців. Страждає як дрібний, так і великий бізнес, росіяни масово викладають у мережу відео, де скаржаться на це.

Є також яскраве привітання "З Днем горіння складів Вайлдберріз". Також пригадують дівчинку-палійку зі старого мема.

Мем про удари по Wildberries

Мем про удари по Wildberries

Мем про удари по Wildberries

Сміються, як покращився Санкт-Петербург при "Мадярі". Так підписали видовищну панораму Пітера у диму. Є й інші дотепні жарти щодо пожеж на Wildberries у Росії.

Мем про удари по Wildberries

Мем про удари по Wildberries

Мем про удари по Wildberries

Нагадаємо, вранці 24 липня дрони атакували два великі логістичні хаби ВБ у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. На обох виникли величезні пожежі та задимлення.

Wildberries — це великий російський маркетплейс, що займається продажем різноманітних товарів. Однак логістичні хаби "Вайлдберріз" росіяни використовують для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів, навігаційного обладнання, тощо, для війни проти України. Крім того, ураження подібних хабів порушує ланцюги постачання та завдає відчутних економічних збитків, що своєю чергою наближає день, коли ціна війни для РФ стане занадто високою.

Починаючи з 18 липня, атаковано вже кілька логістичних комплексів "Вайлдберриз". Декілька було частково чи повністю знищено вогнем, інші отримали менші пошкодження.

Раніше "Телеграф" публікував меми та жарти про картонковий протест в Україні.