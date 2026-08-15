Забудьте про монтажну піну. Які герметики тепер обирають для вікон і дверей

Сучасні полімерні герметики та еластичні піни забезпечують довговічність ізоляційних швів

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Монтажна піна роками була головним матеріалом для герметизації віконних блоків, дверних отворів і різноманітних технологічних зазорів. Вона недорога, проста у використанні та має добрі теплоізоляційні властивості, проте через те, що монтажна піна швидко руйнується під дією сонця, зараз її витісняють більш практичні ізоляційні матеріали.

"Телеграф" розповідає, що приходить на зміну монтажній піні. Як відомо, через повну відсутність стійкості до ультрафіолетового випромінювання, монтажна піна на стиках швидко змінює колір на темно-коричневий, втрачає еластичність і починає кришитися від найменшого механічного впливу. Остаточно руйнує запінений шов волога, що потрапляє у мікротріщини та замерзає у морози.

Герметизація швів монтажною піною

Через це будівельники все частіше обирають більш надійні та стійкі варіанти герметизації. Вони поступово витісняють монтажну піну.

Полімерні герметики (MS-полімери): Вони об'єднують найкращі властивості силікону та поліуретану. Такі герметики не бояться ультрафіолету, вологи та перепадів температур. На відміну від піни, MS-полімери утворюють міцний, але гнучкий шов. Він тримається роками, не тріскається та не потребує додаткового захисного покриття штукатуркою.

Еластичні (гнучкі) піни: Спеціально розроблені для місць, що зазнають постійних деформацій та перепадів температур. Еластична піна має підвищену пружність та стійкість до впливу зовнішніх чинників. Шви залишаються герметичними навіть при зміщенні конструкцій.

Раніше "Телеграф" розповідав про альтернативу бетону. Яке покриття не створює калюж і залишається прохолодним у спеку.