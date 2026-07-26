Українка вразила світ, народивши у 62 роки: яким пеклом для дитини закінчилася схожа історія

Дівчинка була на межі суїциду

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Днями в Україні стало відомо про унікальні пологи. 62-річна киянка після штучного запліднення народила хлопчика.

Пологи в похилому віці — дуже неоднозначна історія. Це наочно показала історія Валентини Підвербної, яка у віці 65 років народила дівчинку Анну-Марію, повідомляє "Телеграф".

Історія сім’ї Підвербних стала відомою всій Україні у лютому 2011 року. Валентина тоді стала найстаршою мамою в історії країни. До речі, жінка довгі роки накопичувала гроші на штучне запліднення, продаючи консерви та заощаджуючи на всьому.

Як виявилося, дівчинка виховувалась у ненормальних умовах — мати її ображала, дряпала, вчила жебракувати, не давала митися, прати одяг. Про це 12-річна дівчинка розповіла у соцмережах у квітні 2023 року, після чого цією сім’єю зайнялися відповідні служби. 2025 року суд Чернігова ухвалив остаточне рішення відібрати Анну-Марію у рідної матері.

2025 року дівчинка розповіла, що була на межі суїциду

Валентина Підвербна з дочкою

Валентина Підвербна з дочкою

Валентина Підвербна з дочкою

Валентина Підвербна з дочкою

Наразі 15-річна дівчинка виховується опікункою Оленою Ятченко. Анна-Марія випустилася зі школи та готується до вступу у музичний коледж — складає вступні іспити. Валентина Підвербна померла у 2025 році у віці 80 років.

Як зараз виглядає Анна-Марія Підвербна

Нагадаємо, у липні 2026 року про успішні пологи 62-річної киянки повідомив доктор медичних наук, репродуктолог Олег Берестовий. Він опублікував відео, на якому знято те, як мама похилого віку радіє своїй дитині. Берестовий коротко прокоментував публікацію "28 років шлях до щастя". Саме стільки часу жінка намагалася завагітніти.

Олег Берестовий з жінкою, яка народила сина у 62 роки/Фото: screenshot

Додамо, на відео дитині вже два роки, а її матері — 64, проте про цю історію стало відомо лише нещодавно.

Раніше повідомлялося, що в сім’ї зіркової пари лелек Грицика та Одарки, що гніздяться у селі Леляки під Пирятином на Полтавщині, велика подія. Усі їхні четверо дитинчат навчилися літати.