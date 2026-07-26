Украинка поразила мир, родив в 62 года: каким адом для ребенка закончилась похожая история

Девочка была на грани суицида

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На днях в Украине стало известно об уникальных родах. 62-летняя киевлянка после искусственного оплодотворения родила мальчика.

Роды в пожилом возрасте — очень неоднозначная история. Это наглядно показала история Валентины Подвербной, которая в возрасте 65 лет родила девочку Анну-Марию, сообщает "Телеграф".

История семьи Подвербных стала известной всей Украине в феврале 2011 года. Валентина тогда стала самой возрастной мамой в истории страны. К слову, женщина долгие годы копила деньги на искусственное оплодотворение, продавая консервы и экономя на всем.

Как оказалось, девочка воспитывалась в ненормальных условиях — мать ее оскорбляла, царапала, учила попрошайничать, не давала мыться, стирать одежду. Об этом 12-летняя девочка рассказала в соцсетях в апреле 2023 года, после чего данной семьей занялись соответствующие службы. В 2025 году суд Чернигова принял окончательное решение отобрать Анну-Марию у родной матери.

В 2025 году девочка рассказала, что была на грани суицида

Валентина Подвербная с дочерью

Валентина Подвербная с дочерью

Валентина Подвербная с дочерью

Валентина Подвербная с дочерью

Сейчас 15-летняя девочка воспитывается опекуншей Еленой Ятченко. Анна-Мария выпустилась со школы и готовится к поступлению в музыкальный колледж — сдает вступительные экзамены. Валентина Подвербная скончалась в 2025 году в возрасте 80 лет.

Как сейчас выглядит Анна-Мария Подвербная

Напомним, в июле 2026 года об успешных родах 62-детней киевлянки сообщил доктор медицинских наук, репродуктолог Олег Берестовой. Он опубликовал видео, на котором снято то, как пожилая мама радуется своему ребенку. Берестовой коротко прокомментировал публикацию "28 лет путь к счастью". Именно столько времени женщина пыталась забеременеть.

Олег Берестовой с женщиной, родившей сына в 62 года/Фото: screenshot

Добавим, на видео ребенку уже два года, а его матери — 64, однако об этой истории стало известно только недавно.

Ранее сообщалось, что в семье звездной пары аистов Грицика и Одарки, гнездящихся в селе Леляки под Пирятином на Полтавщине, большое событие. Все их четверо детенышей научились летать.