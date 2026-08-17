Природа виганяє окупантів з Азовського моря. Маріуполь та не тільки накрила нова напасть (фото і відео)

Подібного не пам'ятають навіть старожили

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В окупованому Маріуполі узбережжя Азовського моря заполонили медузи. Через них на пляжах буквально важко дістатися до моря.

Відповідні фото та відео публікують в мережі. Зокрема їх багато на маріупольському пляжі Піщанка та у курортному селищі Сєдове (Кальміуський район Донецької області).

Медузи у Маріуполі. Фото: Telegram

Великими медузами всіяне узбережжя. Фото: Telegram

Море викинуло на пісок багато медуз. Фото: Telegram

Прибій викидає медуз з води, вони густо вкривають пісок на береговій лінії. Драглисті безхребетні також у великій кількості є у воді. Українське узбережжя Азовського моря ніби виганяє окупантів з нашого Маріуполя та інших захоплених ними приморських населених пунктів.

В коментарях пишуть, що такої сильної навали медуз в Маріуполі не пам'ятають. Дехто пов'язує зміни у екології моря з тим, що окупанти побудували Кримський міст, який "поставив хрест на унікальності Азовського моря".

В акваторії Азовського та Чорного морів найчастіше зустрічаються два види медуз. Майже прозора, пласка Аурелія має слабку отруту, яка безпечна для людини (може викликати лише легке подразнення слизової).

Другий вид — Коренерот. Це більша медуза з фіолетовим або синім облямуванням купола. Її опік відчутний і схожий на опік кропивою. Судячи з кадрів азовське узбережжя захопила саме вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Маріуполі на 1 травня окупанти влаштували СРСРівський шабаш. "Атракціон у минуле" з'явився у Приазовському державному технічному університеті.