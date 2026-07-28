Вона сіла в таксі й не зробила простої дії: за що їй виписали штраф

У разі аварії покарання для водія будуть ще серйознішими

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В Україні штраф за не пристебнутий ремінь безпеки в авто можна отримати штраф. Виписати його можуть не лише водію, а й пасажиру.

Про це пише "РБК-Україна. Зазначається, що, згідно з правилами дорожнього руху, пасок безпеки є обов’язковим до використання під час руху транспорту. Це означає, що перед початком поїздки водій повинен переконатися, що і він, і його пасажири дотримуються цього правила.

"Якщо пасажир відмовляється пристібатися, таксист має право йому відмовити у поїздці", — пишуть журналісти.

Який штраф загрожує за непристебнутий ремінь пасажира

Якщо правоохоронці виявили, що пасажир таксі не пристебнутий під час руху, то вони можуть виписати штраф у розмірі 510 гривень.

"Стаття 121 ч. 5 КУпАП передбачає накладання штрафу на пасажира за таке порушення. Втім водія також можуть визнати винним, оскільки саме він відповідає за безпечну поїздку. Тому заплатити по 510 гривень можуть обидва", — пояснюється у матеріалі.

Покарання для водія за непристебнутий пасок у разі аварії :

якщо пасажири отримали травми середньої тяжкості, то накладуть штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі на 3 роки. Водія також можуть арештувати на 6 місяців

якщо пасажири отримали серйозні травми або одна людина загинула, то водієві "світить" до 8 років обмеження волі. Також його можуть позбавити водійських прав на 3 роки

якщо внаслідок ДТП загинуло кілька людей, то водієві загрожує до 10 років ув'язнення

Штрафи в Україні для пасажирів та водіїв

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який штраф можна отримати за нескошену траву біля свого подвір’я.