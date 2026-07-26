Вибухи у Криму і не тільки: під удар потрапила ТЕС, півострів залишився без світла (фото, відео)

У мережі з’явилися кадри наслідків

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У тимчасово окупованих Криму, Мелітополі та Донецьку пролунали вибухи. В результаті відомо про масштабні пожежі та можливе пошкодження ТЕС та проблеми з електроенергією.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах 26 липня. Були також опубліковані кадри, на яких видно спалах та момент вибуху.

Повідомляється про можливу атаку по Таврійській ТЕС у Сімферополі. Проте офіційної інформації наразі немає.

Таврійська ТЕС — це одна з головних електростанцій Криму, яка виробляє електрику з природного газу та забезпечує енергією Сімферополь та інші міста півострова. Вона вже потрапляла під атаку у березні 2026 року та у червні.

У російських пабликах з’являється інформація про перебої у роботі електроенергії у Криму. Росіяни називають причиною "зовнішнього впливу" і заявляють про складну обстановку. Про це пише "Кримський вітер".

Також за даними партизанського руху "АТЕШ", у Пролетарському районі Донецька пролунали вибухи, а в Мелітополі чути стрілянину.

Водночас вибухи були у селищі Чорноморське на заході тимчасово окупованого Криму, а над Феодосією зафіксували безпілотники. Там діяли мобільні вогневі групи російських окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дрони влаштували запальну ніч в окупованому Криму. Під удар потрапила Ялта і не лише.