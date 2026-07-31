Перезапуск легенди на SWEET.TV: як Руслан Махов, Яна Цибульська та Віталій Ажнов працюватимуть із талантами на "Фабриці зірок"

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Оновлена "Фабрика зірок" від SWEET.TV продовжує формувати команду професіоналів, які працюватимуть над перезапуском легендарного проєкту. Шоу оголосило імена режисера-постановника, а також наставників із хореографії та акторської майстерності. Ними стали Руслан Махов, Яна Цибульська та Віталій Ажнов. Це найкращі фахівці українського шоубізнесу, кінотеатральної та освітньої сфер, які роками створювали видовищні постановки для перших зірок країни та підкорювали провідні театральні сцени, а тепер втілюватимуть свій досвід на "Фабриці зірок".

Режисером-постановником шоу став Руслан Махов, який у складі творчої команди відповідатиме за візуальну концепцію, масштаб та постановку номерів під час етерів. У своїй роботі він прагне фокусуватися на музиці й унікальності кожного учасника, створюючи сучасне видовище без огляду на застарілі референси. Руслан — один із найзатребуваніших постановників країни: він виступав режисером Нацвідбору на Євробачення, концерту до 30-річчя Дня Незалежності України, а також сольних шоу для Jerry Heil у Палаці Спорту та Макса Барських. Крім того, за його плечима — створення кліпів та співпраця з MONATIK, DOROFEEVA, Володимиром Дантесом, Джамалою, ROXOLANA та іншими топовими українськими артистами.

"Першочергово мені цікаво попрацювати з амбітними, яскравими та талановитими артистами, — ділиться Руслан Махов. — Дуже сподіваюся, що в нас зі SWEET.TV вийде цікава пригода! Очікувань будувати не люблю, але хочеться отримати задоволення від процесу створення. Вважаю, що саме в колабораціях народжуються найцікавіші речі, тому сподіваюся, що й учасники зможуть подарувати нам нові погляди. Ми з командою відповідатимемо за візуальну частину шоу, і це буде трохи інший підхід, ніж у минулому: я не хочу йти за референсами ностальгії, адже зараз інші часи та можливості. Прагнемо фокусуватися на музиці та унікальності самих артистів".

Навчати фабрикантів володіти власним тілом, рухатися без затисків та перетворювати пластику на особливу артистичну фішку буде коуч з хореографії Яна Цибульська. Вона працюватиме над тим, щоб кожен виступ розповідав цілісну історію через рух. Яна — відома хореографиня та танцівниця, зірка чотирьох сезонів "Танців з зірками". Вона ставила номери та виступала у наймасштабніших шоу й преміях країни ("Голос країни", "Голос. Діти", "Міс Україна", YUNA, M1 Music Awards, "LipSync", "Маскарад"), а також співпрацювала з MONATIK, Максом Барських, Мішель Андраде, гуртом "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Златою Огнєвіч, Артемом Пивоваровим, Jamala, alyona alyona, TVORCHI, KAZKA та іншими артистами.

"Для мене "Фабрика зірок" — це особливий проєкт, який я дивилася ще в юності й щиро мріяла стати його частиною, — розповідає Яна Цибульська. — Це місце, де формують справжнього артиста: працюють над вокалом, акторською майстерністю, сценічним рухом і танцями. Водночас це великий виклик, який показує, наскільки ти готовий самовіддано працювати. Я хочу допомогти майбутнім артистам розкритися, стати вільнішими у своєму прояві, знайти власну пластику й упевнено почуватися на сцені. Ми будемо багато працювати над тілом та вмінням передавати музику через рух, адже тіло артиста — це ще один інструмент для зв'язку з глядачем. Зроблю все можливе, щоб кожен учасник розкрив свій потенціал, і для мене велика гордість допомагати народженню нових зірок".

Розкривати внутрішній світ учасників, вчити їх бути щирими та позбавляти психологічних блоків буде викладач з акторської майстерності Віталій Ажнов. На проєкті він допомагатиме фабрикантам не просто співати, а проживати кожну пісню як трихвилинну історію та чесно взаємодіяти з глядачем. Віталій — один із найяскравіших українських акторів із 11-річним викладацьким досвідом. Глядачі знають його за головною роллю у фільмі "Малевич", драмою "І будуть люди", а також за виставами Івана Уривського ("Калігула", "Макбет", "Марія Стюарт", "Лимерівна", "Безталанна"). Крім того, Ажнов є автором і виконавцем власного поетичного шоу "САМ".

""Фабрика зірок" — легендарний проєкт, який свого часу сформував нову українську музичну культуру, і мені неймовірно цікаво стати частиною його відродження разом зі SWEET.TV, — зазначає Віталій Ажнов. — Для мене як викладача акторської майстерності це можливість працювати з майбутніми артистами на найглибшому рівні. Сучасний артист — це не просто голос, це передусім актор і харизматична особистість, яка вміє розповісти історію всього за три хвилини пісні. За 11 років викладання я збагнув, що немає більшої сили, ніж відвертість. У мене є чіткий план роботи, який охоплює звільнення від психологічних блоків, роботу з камерою та щиру взаємодію з глядачем. Я вчитиму не грати вигадані ролі, а бути справжніми. Навчання буде інтенсивним і практичним, щоб на виході ми отримали не просто виконавців, а митців із місією".

Побачити перший епізод оновленої "Фабрики зірок" глядачі зможуть вже 4 вересня. Нові випуски виходитимуть щоп’ятниці ексклюзивно тільки на SWEET.TV!

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