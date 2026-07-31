Прийшов туди, де більше ніхто не чекає: військовий втратив у Радушному сина, батьків, братів та сестер (репортаж)

Тепер це місце стало символом страшної втрати

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Старший син загиблої родини Воронових Данило разом із дружиною прийшли до будинку, від якого залишилися одні руїни після ракетного удару по Радушному. Саме там 30 липня під завалами опинився їхній півторарічний син Артем.

Про це повідомляє місцеве видання "Свої. Кривий Ріг". На опублікованих кадрах видно, як пара стоїть на місці, де ще нещодавно жила велика родина, в якій панували любов, радість і щастя.

А зараз там залишилися лише уламки після жорстокого та цинічного російського удару.

Сім’я Воронових жила в цьому будинку з 2020 року. Рідні згадують їх як дружніх людей. Кожен із дітей мав своє хобі. Батько працював на кількох роботах, щоб забезпечувати сім’ю.

Данило Воронов — військовий, він служить у Миколаєві. Разом із дружиною вони вже будували плани на майбутнє: знайшли для Артема дитячий садок та планували переїзд.

Цими вихідними Данило збирався піти на рибалку зі своїм 17-річним братом Марком. А з батьком планував традиційно пограти у шахи…

31 липня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне.

Трагедія у Радушному

Вранці 30 липня Росія атакувала селище Радушне у передмісті Кривого Рогу. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок влучення балістичної ракети до приватного будинку загинули шестеро людей.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа розповів, що серед загиблих троє дітей – дівчинка 6 років, хлопчики 11 та 17 років. Відомо, що зруйновано повністю два приватні будинки.

Перший міський повідомляє, що загиблих багатодітних батьків звали Артем та Олена. Артему було 47 років, Олені 41 рік. Вони були в будинку з дітьми та півторарічним онуком. За попередніми даними журналістів, серед загиблих — Марк (за місяць мало бути 18 років), Домініка (16 років), Віоріка (14 років), Захарій (13 років), Азарій Ілай (11 років), Федеріка (9 років), Емілія (7 років), Артем (1,5 роки).

Сім’я Воронових. Фото: Дніпропетровська ОВА

Життя цілої родини обірвала російська ракета/ Фото: Перший Міський. Кривий Ріг

Ще один син сім’ї Матвій про загибель рідних дізнався із місцевої телеграм-групи. Трьох старших дітей Воронових не було вдома – дочка та син за кордоном, а ще один син – в армії. Саме його син, онук подружжя Артем, був на момент удару в гостях. Також у сім’ї є бабуся, проте не повідомляється, чи жила вона із сім’єю.

Скріншот із соціальних мереж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до будинку загиблих із родини Воронових вже приносять м’які іграшки та квіти. З’явилися нові кадри з місця трагедії.