Вперше з 2022 року: у Києві побачили натяк на близький кінець війни (фото)

Несподіване оновлення у центрі Києва викликало емоційну реакцію

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У Києві провели роботи зі зняття захисних конструкцій з історичних пам’яток, які були закриті через загрозу обстрілу з 2022 року. У соціальних мережах деякі українці назвали це "хорошим знаком".

Відповідну публікацію з фото, на якій захисну конструкцію зняли з пам’ятника Лесі Українці на однойменній площі, було опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів.

Автор поста натякнув, що такі дії можуть бути знаком можливого близького завершення війни в Україні.

"Гарний знак для любителів різних теорій: у КОВА знімають захисні конструкції з пам’ятника Лесі Українки, які покривали його з 2022 року", — йдеться у підписі до фото.

Проте варто наголосити, що висловлювання є виключно думкою автора публікації і жодним чином не пов’язане з офіційними заявами чи будь-якими рішеннями щодо війни.

Чому з пам’ятників зняли захист?

Заступник генерального директора з питань ДІАЗ "Стародавній Київ" Роман Маленков в ефірі "Апострофа" сказав, що пам’ятники відкривають для того, щоб дослідити їх стан та запобігти руйнуванню через погодні умови.

"Відкрили ці пам’ятники насамперед для того, щоб їх дослідити, для того, щоб їх відмити, почистити, а далі вже буде дослідження з приводу того, чи закриватимуться вони далі чи ні", — зазначив Маленков.

За його словами, за ці роки пам’ятники могли пошкодитися через вологу, перепади температур та морозне вивітрювання. Саме тому перед прийняттям будь-яких рішень необхідно оцінити їхній технічний стан.

Крім того, Маленков додав, що на його думку, об’єкти культурної спадщини і надалі залишатимуться під загрозою. Однак він вважає, що Росія, швидше за все, уникатиме навмисних ударів по пам’ятниках світової спадщини ЮНЕСКО через можливий міжнародний резонанс.

"Мені все-таки здається, що вони в першу чергу знищуватимуть менше значення об’єктів, щоб не заговорили на світовому рівні, що такі таліби, нібито, знищують об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО", — підсумував Маленков.

Як повідомили у Департаменті культури КМДА, мета проекту – подбати про збереження культурної спадщини столиці, повернути киянам можливість знову бачити улюблені пам’ятки без захисних укриттів та підтримувати їх у належному стані. Були проведені такі роботи:

25 червня – демонтаж захисту пам’ятника княгині Ользі на Михайлівській площі;

9 липня – демонтаж захисту пам’ятника Лесі Українці на майдані Лесі Українки;

23 липня – демонтаж захисту пам’ятника Миколі Лисенку біля Національної опери України.

Які ще знаки знаходили українці

За час повномасштабного вторгнення Росії в соцмережах нерідко з’являлися повідомлення про нібито "знаки", які говорять про швидке завершення війни. Різні дії укаринці сприймали як символічні "знаки надії".

Так, наприклад, у 2023 році після зняття серпа та молота зі щита монумента "Батьківщина-мати" у Києві багато користувачів мережі називали це "знаком нової епохи" та "провісником перемоги".

У серпні 2024 року у центрі Запоріжжя помітили несподіваного гостя — білого лелеки, який привернув увагу місцевих мешканців своєю появою біля обласної бібліотеки. Птах не лише прогулювався поблизу будівлі, а й дозволив працівникам закладу наблизитись і навіть погодувати себе. Багато хто побачив у цьому провісника якнайшвидшого настання миру та перемоги України.

У червні 2026 року після удару росіян по Києво-Печерській лаврі українці згадали, що ворожка нібито передбачала закінчення війни після пожежі у цій православній обителі.

"Згадала слова ворожки з ТікТока, про те, як Лавра горітиме і після цього війна закінчиться", — написала в Threads Ангеліна Король.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли закінчиться війна в Україні. Озвучено невтішний прогноз.