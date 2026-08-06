Їх треба мобілізувати першими. В Україні хочуть змінити черговість призову

Йдеться про колишніх працівників певних структур

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На офіційному порталі Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію з закликом змінити пріоритети мобілізації. Уряд просять в першу чергу призивати заброньованих осіб, які вже складали військову присягу та мають досвід (зокрема колишніх силовиків), натомість максимально зберегти відстрочку для батьків неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на петицію №41/010462-26еп, автором якої виступила Н. Блохіна.

Збір підписів під ініціативою розпочався вчора, 5 серпня 2026 року. Щоб документ офіційно розглянув Кабінет Міністрів України, він має зібрати 25 000 підписів. До кінця голосування залишається 91 день.

"Спочатку ті, хто має виучку": як аргументують зміну пріоритетів?

Авторка звернення наголошує, що в умовах виснажливої війни процес мобілізації має бути максимально справедливим, а наявність військової підготовки та присяги на вірність народові України повинна бути вирішальним чинником під час призову.

Мова йде про заброньованих колишніх працівників силових структур, органів правопорядку, а також осіб, які вже мають цивільні чи військові спеціальності та досвід служби.

"Захист держави — це обов'язок кожного, але пріоритет у мобілізації має віддаватися тим, хто має відповідну професійну підготовку та складав присягу. Водночас має бути максимально дбайливе ставлення до родин, які виховують майбутнє покоління. Відсутність батька в родині критично впливає на утримання та виховання дітей", — зазначає авторка петиції.

Чого саме вимагають від Кабміну?

Ініціаторка закликає уряд опрацювати наступні кроки:

Переглянути критерії бронювання для громадян, які раніше складали військову присягу або працювали в силових органах.

Забезпечити першочерговий призов осіб із військово-обліковими спеціальностями та реальним досвідом.

Розширити гарантії відстрочки та бронювання для військовозобов'язаних, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, задля збереження демографічної безпеки.

Наразі ознайомитися з текстом звернення та залишити свій голос можна на офіційному сайті електронних петицій Кабінету Міністрів України.

Важливо! Створити електронну петицію на сайті уряду чи міськради може кожен громадянин України, а висловлені в ній ідеї відображають лише приватну позицію автора. Навіть у разі успішного збору 25 тисяч підписів заклики з петицій рідко втілюються в реальні закони та мають для влади виключно рекомендаційний характер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують ввести поетапну демобілізацію чоловіків, старших за 50 років, та припинення їх призову на службу.