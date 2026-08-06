Інвестиційний банкір та фінансовий експерт Сергій Фурса про те, як атаки на столицю впливають на ментальний стан українців

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Раптово побачив, як значний сегмент соц мереж і реальних людей охопила паніка. І тут вже і стандартні крики "ми всі помремо". І російські вкиди "треба домовлятись будь-якою ціною". І несподівано панічні історії про гіперінфляцію, голод і бо зна ще про що.

Рівень істеріки зашкалює. Причому економісти знизують плечима і не розуміють, звідки у людей ця економічна паніка.

Навіть одна акторка із соцмереж раптом написала, що вперше задумалась тікати з дітьми. Цікаво. Тобто перші масштабні обстріли енергосистеми зимою 2022/23 не змушували задумуватись, коли в Київ долітало майже все, що запускали росіяни. Літо 2024 року з шаленим дефіцитом електроенергії на тлі спеки у 40 градусів не змушувало. Літо 2025 року, коли за ніч разом з ракетами до Києва долітали сотні шахедів також не змушували. І зима в Києві, коли сотні будинків були без опалення і електрики не натякала. А тут раптом один обстріл — і леді надумала. Цікаво, що ця ж акторка зʼявлялась на картонковому Майдані з провокативними гаслами, які скоріш підходили до наративів російської пропаганди, ніж до молодого протесту.

То що сталось? Росіяни знов вдало використали момент розігнати паніку, і купа народу повелась. Ми бачили це дуже часто. Особливо разом із використанням інстадів і корисних ідіотів. Ще обстріл "Охматдиту" не дасть збрехати.

Удари по Києву — це перш за все удари по мєнталці. Як українські атаки по складам однієї великої компанії не здатні обвалити економіку росіі, так і російські удари по бізнесу, дуже болючі для самого бізнесу, так само не здатні викликати економічну катастрофу. Так не працює. Економіка гнучка. Бізнес гнучкий. Відбудеться перебудова і адаптація, і все буде працювати практично без змін для кінцевого споживача.

Тому ні, ніякої гіперінфляці не буде. Немає причин. Ба більше, проблеми з експортом приводять до того, що всередині країни лишається більше аграрної продукції. Що, навпаки, спррияє зниженню цін.

Ні, ніякої банківської кризи не буде. Просто немає для цього причин.

Ні, ніякого масового звільнення людей не буде. Бізнес взагалі стикається з проблемою браку кадрів.

І ні, це навіть всієї території України не стосується. Бо радіус дії балістики обмежений. А "шахеди" і крилаті ракети майже не долітають далі Вінниці.

І ще одна улюблена помилка — це продовжувати короткі тренди в довгу. Чи збільшили росіяни випуск балістики? Ні. То ж їх більша кількість ударів не може йти в довгу; вони концентруються зараз саме тому, бо хочуть вплинути емоційно. Відбувається ескалація на тлі збільшення українських спроможностей по ударам по Росії. І так, українські спроможності значно зросли. А російські не змінились.

І так, нам зараз важко протидіяти балістиці. Або неможливо. Але той, хто був у Києві в травні 2023 року памʼятає, як дивувались ми "петріотам". Бо раніше не мали нічого, що збивало б балістику.

Ба більше, ці зміни стосуються саме Києва. Бо для інших міст України то нічого не змінилось. Там і не було захисту від балістики. І поки наявність такої переваги ніяк не допомогла Росії знищити українську економіку. Ба більше, навіть Харків працює. Хоча там до кордону 40 км, і долітає не тільки балістика.

Тому треба заспокоїтись. Треба брати за руку людей зі слабкою мєнталочкою і рятувати їх кукуху.

Цікаво, звісно, чи вийшло би у росіян так закинути панічні настрої, якби в Україні не відбулась відставка Федорова, з яким у багатьох асоціювалась надія і яка могла змінити суспільну толерантність до ментальної атаки. Хоча це, звісно, питання риторичне…

Джерело: Facebook Сергія Фурси