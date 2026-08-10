Затишне й дешеве: яке місто визнали найкращим в Україні та що там цікавого

Великі міста залишились позаду

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Американський стендап-комік Майкл Віллена, який уже близько шести років живе в Україні, опублікував свій рейтинг українських міст. Лідером став Тернопіль, обігнавши такі визнані мегаполіси, як Львів, Київ та Харків.

"Моє улюблене місто в Україні", — підкреслив Віллена, кажучи про лідера. Він також згадав, що Тернопіль називають файним містом. Ця характеристика Тернополя — не народна, а має конкретне авторство. В 1994 році гурт "Брати Гадюкіни" випустив пісню "Файне місто Тернопіль". Вона швидко стала хітом, а фраза — крилатою. З 2013 року у Тернополі проводили музичний фестиваль, який так і називався "Файне місто".

Тернопіль в фактах та цифрах

Тернопіль — місто на заході України, в якому живе близько 215 тисяч людей. Після 2022 року сюди також евакуювались тисячі людей з півдня та сходу країни. Засноване польським гетьманом Яном Тарновським у 1540 році, воно вважається одним із найзеленіших в Україні. Розташоване на річці Серет, та головна принада — великий штучний став у центрі міста.

Тернопільський став/ Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Саме він та його набережна — обов'язкова точка при візиті. Ним можна покататись на прогулянковому катері. Цікавим може стати відвідування Катедрального собору та Тернопільського замку, проте в місті загалом чимало цікавих локацій та зелених зон, наприклад, гідропарк "Сопільче".

Набережна Тернопільського ставу на заході сонця/ Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Комфортність для життя

До повномасштабного вторгнення Тернопіль регулярно входив у п'ятірку найкомфортніших для життя міст України. За даними Numbeo, в Тернополі достатньо високо оцінюють клімат та безпеку.

Водяний млин в парку в Тернополі/ Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Тернопільський гідропарк "Сопільче"/ Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Вартість проїзду в громадському транспорті Тернополя (тролейбусах та автобусах) становить від 19 до 26 грн. Ціна однакова для комунального та приватного транспорту і залежить від способу оплати. Середня зарплата в Тернополі, за даними порталу з пошуку роботи, — 28 тисяч гривень. При цьому оренда — одна з найдешевших на заході України. Медіана ціни однокімнатної квартири на 1 липня — 15700 грн проти понад 20 тисяч у Львові та Ужгороді.

За даними керівника Тернопільської поліції Сергія Зюбаненка, рівень злочинності по області — один з найнижчих в Україні (звіт на січень 2025 року). Зокрема, за 2024 рік були розкриті всі вбивства. Єдина група злочинів, яка не мала тенденції до зниження — дорожньо-транспортні пригоди.

Видатні люди Тернополя

Тернопільщина та Тернопіль зокрема дали Україні чимало видатних історичних діячів, митців, учених і сучасних суспільних діячів. Це, зокрема, телеведучий та волонтер Сергій Притула, який хоч і народився в Збаражі, але жив та працював в Тернополі. Комікеса та акторка Тетяна Песик народилась у Тернополі. Зі співаків варто згадати Андрія Підлужного (лідер рок-гурту "Нічлава") та Олега Собчука (гурт "СКАЙ).

Серед Героїв України є уродженці Тернополя: Сергій Коновал "Норд", парамедик "Госпітальєрів" та командир роти 67-ї ОМБр, а також Тарас Слободян — активіст Євромайдану, який загинув під час Революції Гідності.

Раніше "Телеграф" розповідав, де народився відомий військовий Роберт Бровді із позивним "Мадяр". Це місто сто років тому мало зовсім іншу назву.