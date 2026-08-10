Уютный и дешевый: какой город признали лучшим в Украине и что там интересного

Большие города остались позади

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Американский стендап-комик Майкл Виллена, уже около шести лет живущий в Украине, опубликовал свой рейтинг украинских городов. Лидером стал Тернополь, обогнав такие признанные мегаполисы как Львов, Киев и Харьков.

"Мой любимый город в Украине", — подчеркнул Виллена, говоря о лидере. Он также упомянул, что Тернополь называют "файним" городом. Эта характеристика Тернополя не народная, а имеет конкретное авторство. В 1994 году группа "Братья Гадюкины" выпустила песню "Файне місто Тернопіль". Она быстро стала хитом, а фраза – крылатой. С 2013 года в Тернополе проводили музыкальный фестиваль, так и называвшийся "Файне місто".

Тернополь в фактах и цифрах

Тернополь – город на западе Украины, в котором живет около 215 тысяч человек. После 2022 года сюда также эвакуировались тысячи людей с юга и востока страны. Основан польским гетманом Яном Тарновским в 1540 году, он считается одним из самых зеленых в Украине. Расположен на реке Серет, и главная приманка — большой искусственный пруд в центре города.

Тернопольский пруд/ Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Именно он и его набережная – обязательная точка при визите. Им можно прокатиться на прогулочном катере. Интересным может стать посещение Кафедрального собора и Тернопольского замка, однако в городе немало интересных локаций и зеленых зон, например, гидропарк "Сопольче".

Набережная Тернопольского пруда на закате/ Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Комфортность для жизни

До полномасштабного вторжения в Тернополь регулярно входил в пятерку самых комфортных для жизни городов Украины. По данным Numbeo, в Тернополе достаточно высоко оценивают климат и безопасность.

Водяная мельница в парке в Тернополе/ Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Тернопольский гидропарк "Сопольче"/ Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Стоимость проезда в общественном транспорте Тернополя (троллейбусы и автобусы) составляет от 19 до 26 грн. Цена одинакова для коммунального и приватного транспорта и зависит от способа оплаты. Средняя зарплата в Тернополе, по данным портала по поиску работы, — 28 тысяч гривен. При этом аренда — одна из самых дешевых на западе Украины. Медиана цены однокомнатной квартиры на 1 июля — 15700 грн против более 20 тысяч во Львове и Ужгороде.

По данным руководителя Тернопольской полиции Сергея Зюбаненко, уровень преступности по области один из самых низких в Украине (отчет на январь 2025 года). В частности, за 2024 год были раскрыты все убийства. Единственная группа преступлений, не имевшая тенденции к снижению, — дорожно-транспортные происшествия.

Выдающиеся люди Тернополя

Тернопольщина и Тернополь дали Украине немало выдающихся исторических деятелей, художников, ученых и современных общественных деятелей. Это, в частности, телеведущий и волонтер Сергей Притула, хоть и родившийся в Збараже, но живший и работавший в Тернополе. Комик и актриса Татьяна Песик родилась в Тернополе. Из певцов стоит вспомнить Андрея Пидлужного (лидер рок-группы "Ничлава") и Олега Собчука (группа "СКАЙ").

Среди Героев Украины есть уроженцы Тернополя: Сергей Коновал "Норд", парамедик "Госпитальеров" и командир роты 67-й ОМБр, а также Тарас Слободян — активист Евромайдана, погибший во время Революции Достоинства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где родился известный военный Роберт Бровди с позывным "Мадьяр". Этот город сто лет назад имел совсем другое название.