Стосується кожного: Нова пошта звернулася до українців на фоні посилення атак

Компанія розповіла, чи зміниться доставка та як отримати компенсацію

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росіяни цілеспрямовано атакують термінали Нової пошти. Прильоти у Харкові, Дніпрі, Києві, Кривому Розі і не тільки знищили тисячі посилок. Пріоритетом для компанії залишається життя співробітників та клієнтів.

На цьому наголосили у компанії в офіційному зверненні після атаки на термінал у Кривому Розі. Під час атаки працівники перебували в укриттях. Дані щодо пошкодженого вантажу будуть встановлені найближчим часом, адже триває ліквідація наслідків атаки. Через постійні обстріли терміналів, Нова пошта звернулась до українців та наголосила — попри атаку, безперервність логічних процесів забезпечена.

За роки повномасштабної війни ми побудували систему, яка дозволяє оперативно реагувати на подібні виклики. Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми, тому наразі доставка відправлень здійснюється без суттєвих змін, а мережа працює у штатному режимі. зі звернення Нової пошти

Чи будуть відшкодовані знищені посилки

В компанії наголосили, що Нова пошта компенсує повну оголошену вартість постраждалих відправлень. Компанія зв'яжеться з власниками для оформлення виплат. Клієнт також може звернутись до кол-центру самостійно. Номер цілодобової підтримки — 0-800-500-609.

Пошкоджений термінал в Дніпрі/ Фото: Нова пошта

Атаки РФ на Нову пошту

З кінця весни кількість атак на Нову пошту виросло в рази, а в липні вони відбуваються ледь не кожного дня. Тільки за літо обстріли пошкодили:

3 червня — термінал в Дніпрі,

4 червня — повторна атака на термінал,

8 червня — депо №5 в Харкові,

12 червня — термінал Нової пошти у Запоріжжі,

15 червня — Київ, знищено найсучасніший термінал компанії,

17 червня — сортувальний хаб Нової пошти на Сумщині,

4 липня — FPV-дрони атакували відділення №7 в Запоріжжі,

5 липня — сортувальний термінал Нової пошти на Чернігівщині,

6 липня — сортувальний термінал Нової пошти ДАО, Дніпро,

7 липня — сортувальний термінал в Кривому Розі.

Моніторингові канали попереджають, що Росія наступними може націлитися на термінали у Кропивницькому та Полтаві. Проте офіційного підтвердження заяв наразі немає. В Новій пошті же кажуть, що в разі виникнення прямої загрози, відповідно до безпекової ситуації та рекомендації компетентних органів, робота окремих об'єктів оперативно коригується.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому Росія націлилась на Нову пошту. Для ворога це не тільки удар по логістиці та економіці України, а й публічна демонстрація для внутрішньої аудиторії.