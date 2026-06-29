"Нова пошта" закрита, навіть якщо немає тривоги: які особливі правила діють

У відділеннях зачиняють двері без офіційної сирени

На "Новій пошті" у прифронтових регіонах є своя система оповіщення про небезпеку. Її повідомлення не завжди збігаються із загальними сигналами тривоги.

Про це повідомив представник компанії у соцмережі Threads.

"Так, у наших відділеннях і сортувальних центрах у прифронтових регіонах компанія використовує власну автоматизовану систему оповіщення про імовірні ризики. В деяких окремих випадках вона може спрацьовувати незалежно від загальної тривоги", – йдеться у дописі.

Обурена інтернет-користувачка поскаржилася на те, що під час відсутності загальної тривоги була вимушена чекати під відділенням 15 хвилин. За підсумками, сигнал Нової пошти виявився хибним, та відділення відчинили.

"Ваша особиста тривога не відповідає дійсності! В офіційному каналі військову тривогу не включили. Люди під відділенням стояли та не розуміли що робити. Як так, звідки тривога, на що, що робити? Ваше відділення відкрилося за 15 хвилин", – написала українка.

Також вона зауважила, що Дніпро, де стався описаний нею інцидент, не належить до переліку фронтових міст.

Росія постійно атакує "Нову пошту"

Варто зазначити, що поштовий оператор не дарма береже своїх співробітників, навіть іноді перестраховуючись, та відправляючи їх в укриття, коли загроза не підтверджується.

Річ у тім, що відділення та термінали компанії часто стають цілями росіян. Так, інноваційний термінал НП у Дніпрі у цьому місяці перебував під ударами два дні поспіль – 3 та 4 червня. Внаслідок атаки БпЛА термінал було пошкоджено, але працівники не постраждали, бо перебували в укритті.

8 червня під час нічного обстрілу було пошкоджено депо №5 "Нової пошти" у м.Харкові.

Виникла пожежа, працівники не постраждали. 12 червня російський "Шахед" влучив у термінал НП у Запоріжжі.

А 15 числа три балістичні ракети зруйнували найбільший інноваційний сортувальний термінал поштового оператора у Києві. Внаслідок атаки знищено два корпуси, пошкоджено частину вантажів (приблизно 10 тисяч посилок). Усі співробітники перебували в укриттях, загиблих і поранених не було.

Наслідки ракетного удару по терміналу "Нової пошти" в Києві 15 червня 2026

17 червня росіяни завдавали два удари БпЛА по сортувальному терміналу Нової пошти у Сумах. Пожежу, що виникла внаслідок влучань, було ліквідовано силами ДСНС.

Всі перелічені атаки на інфраструктуру компанії було здійснено лише за останній місяць.

Нагадаємо, українцям добре знайомий логотип популярної компанії експрес-доставки та вантажоперевезень "Нова пошта", але мало хто знає, що він приховує насправді. Літера "Н" на червоному фоні — це не просто дизайн.