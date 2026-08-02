Бронювання під загрозою? З якими несподіваними вимогами зіткнулися у регіонах

Спрощене підтвердження критичності підприємства може не бути в кількох областях

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Представники підприємств із деяких регіонів України повідомляють, що місцеві обласні військові адміністрації не планують використовувати спрощену процедуру підтвердження критичності. На цю мить стали відомі такі випадки у Київській та Рівненській областях.

Про це повідомляє kadroland, спеціалізована українська онлайн-платформа для кадровиків, бухгалтерів, HR-фахівців та аудиторів. Компаніям пропонують одразу подавати повний пакет документів за новими критеріями.

Роботодавці діляться практикою подання документів на підтвердження статусу критично важливих. За їхніми словами, у Рівненській та Київських областях не планують застосовувати спрощену процедуру.

Джерело зазначає, що ймовірно, такий підхід пояснюється тим, що статус, набутий за спрощеною процедурою, має тимчасовий характер (потрібно підтвердити до 10 серпня 2026 року, діє до 1 вересня 2026 року). У майбутньому підприємству все одно буде потрібно повторне підтвердження. Водночас проходження повної процедури дозволяє відразу зафіксувати статус на стандартний термін — до одного року.

У kadroland зазначили, що оскільки це поки що індивідуальна практика окремих підприємств, слід заздалегідь узгоджувати позицію з тією ОВА або уповноваженим органом, який раніше затверджував статус критичності.

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