"Оксамитовий" вересень і затяжне бабине літо: якою буде погода восени в Україні

Чорне море "підігріє" південні регіони

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Осінь в Україні може розпочатися зовсім не по-осінньому. Вересень обіцяє продовжити суху та теплу погоду, яка встановилася наприкінці літа.

Згідно зі свіжими сезонними картами Copernicus Climate Change Service (C3S), наступного місяця в регіоні очікується стійкий вплив області підвищеного тиску. Це означає менше активних циклонів, більше спокійної та сухої погоди і високу ймовірність тривалих теплих днів.

Яким буде вересень

У середньому температура повітря може виявитися на 1,5-2 °C вище за кліматичну норму. Різкого переходу від літньої спеки до холодної осені на початку вересня не очікується.

Початок осені в Україні буде теплим

При цьому опадів може бути менше, ніж зазвичай. У першій половині місяця через слабку циклонну активність збережеться дефіцит дощів. Це підвищує ризик посушливості ґрунту та пожеж, особливо у регіонах, де наприкінці літа вже спостерігалася нестача вологи.

Бабине літо може затягнутися

Тепла погода, яку традиційно називають бабиним літом, цього року може виявитися особливо тривалою. За розрахунками експертів, комфортне тепло здатне зберігатися практично до жовтня без різких добових перепадів температури і швидкого настання холодів. Однак це не означає, що вся осінь буде сухою та сонячною: періоди тепла можуть змінюватися локальними дощами та грозами.

Чорне море підтримуватиме тепло

Окрему роль у погоді на півдні України відіграє Чорне море. За літо вода накопичила велику кількість тепла, і її вплив відчуватиметься у прибережних районах протягом осені. Високі температури поверхневого шару води фіксуються супутниковими спостереженнями проєкту NASA POWER.

Чорне море "зігріє" Україну восени

Тепле море працює як своєрідний природний обігрівач: воно повільно остигає та здатне пом’якшувати похолодання на узбережжі. Тому на півдні осінь може бути помітно м’якшою, ніж у північних та центральних областях, а вплив теплої води може зберігатися аж до кінця осені. При цьому очікуються локальні зливи і грози у вересні та жовтні.

Раніше повідомлялося, що вересень у Києві буде досить теплим і переважно сухим. Очікуються лише незначні коливання температури.