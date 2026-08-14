Українець місяць харчувався лише з "Сільпо" на 100 гривень на день. Що з ним стало

У серпні 2026 року загальний показник прожиткового мінімуму в Україні становить 3 209 гривень

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Українець поділився результатами свого експерименту — чи можна місяць харчуватися на 100 гривень в день, купуючи продукти виключно в супермаркеті "Сільпо". Чоловік, який раніше вже робив подібні челенджі, показував свої покупки, чеки та їжу.

Про результати експерименту він розповів у соцмережі Threads. За словами чоловіка, за місяць на своє харчування в "Сільпо" він витратив 2304,82 грн. Однак йому нарахували кешбек у вигляді балабонусів на 72,05 грн.

Таким чином щодня на їжу з кавою та чаєм українець витрачав 74,43 грн. Серед недоліків "Сільпо" він назвав високі ціни на овочі та фрукти, які не завжди належної якості. Ситуація з іншими продуктами — м'ясо, риба, молочка, за словами чоловіка, нормальна.

"Забув про стан здоров'я. Не голодую, втрати сил не маю. Активність нормальна", — поділився враженнями він.

Чоловік щодня показував свої покупки та страви. Невикористані гроші і продукти він міг використати в наступні дні. Після завершення 30-денного експерименту в нього навіть залишилося трохи продуктів.

Наприклад на 26 день експерименту українець витратив 95,85 грн. Він приготував зелений борщ, гречку, курку в грибному соусі, салат з порею та яєць та сирник (спечений попередніми днями) з йогуртом.

Як писав "Телеграф", раніше блогерка прожила місяць на прожитковий мінімум. Вона витратила на продукти 3 140 грн на місяць та показала, чим вона харчувалася.