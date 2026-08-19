Кінець кабінетним нардепам? Яку жорстку умову пропонують запровадити для всіх політиків

Майбутні депутати можуть стати прикладом для інших

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В Україні закликають зобов’язати кандидатів у народні депутати проходити військову службу у період дії воєнного стану. Це має сприяти підвищенню відповідальності майбутніх парламентаріїв.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на петицію, яка зареєстрована на урядовому порталі електронних звернень. Автор ініціативи Богдан Мілян вважає, що кожен претендент на депутатський мандат за умов воєнного часу зобов’язаний особисто віддати військовий обов’язок державі.

Якщо людина хоче представляти український народ у парламенті під час війни, вона має спочатку виконати військовий обов’язок перед Україною. Це має сприяти підвищенню відповідальності майбутніх народних депутатів, справедливості та довіри громадян до державної влади. Богдан Мілян

Основні прохання до Кабміну:

Військова служба як обов’язкова умова: наявність реального досвіду служби має стати необхідним критерієм для реєстрації кандидатом у депутати в період воєнного стану.

наявність реального досвіду служби має стати необхідним критерієм для реєстрації кандидатом у депутати в період воєнного стану. Регламентація термінів: на законодавчому рівні слід закріпити чіткий регламент та мінімальну тривалість служби для майбутніх парламентаріїв.

на законодавчому рівні слід закріпити чіткий регламент та мінімальну тривалість служби для майбутніх парламентаріїв. Універсальність правил: нові вимоги мають поширюватися на всіх кандидатів без винятку, незалежно від їхньої партійної приналежності, фінансового стану чи минулих заслуг.

нові вимоги мають поширюватися на всіх кандидатів без винятку, незалежно від їхньої партійної приналежності, фінансового стану чи минулих заслуг. Контроль документів: під час подання пакета документів кандидати повинні обов’язково підтверджувати факт проходження служби офіційними довідками.

Збір підписів стартував 18 серпня 2026 року і триватиме ще 91. Для того, щоб документ потрапив на офіційний розгляд до Кабміну, необхідно зібрати 25 000 голосів. На час публікації матеріалу ініціатива зібрала 70 підписів.

Зазначимо, створити електронну петицію має право будь-який громадянин України, при цьому озвучені у ній ініціативи відображають виключно особисту думку автора. Навіть за умови успішного набору необхідних 25 000 підписів заклики, що містяться в петиціях, рідко трансформуються в реальні законодавчі акти й мають для влади виключно рекомендаційний характер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні вимагають повністю заборонити експлуатацію тварин задля розваг та комерційної вигоди у парках, скверах та інших зонах відпочинку. Автор петиції закликає врятувати тварин від хронічного стресу та виснаження при такій "діяльності".