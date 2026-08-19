Конец кабинетным нардепам? Какое жесткое условие предлагают ввести для всех политиков

Будущие депутаты могут стать примером для остальных

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В Украине призывают обязать кандидатов в народные депутаты проходить военную службу в период действия военного положения. Это должно способствовать повышению ответственности будущих парламентариев.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на петицию, которая зарегистрирована на правительственном портале электронных обращений. Автор инициативы Богдан Милян считает, что каждый претендент на депутатский мандат в условиях военного времени обязан лично отдать воинский долг государству.

Если человек хочет представлять украинский народ в парламенте во время войны, он должен сначала исполнить военную обязанность перед Украиной. Это должно способствовать повышению ответственности будущих народных депутатов, справедливости и доверия граждан к государственной власти. Богдан Милян

Основные просьбы к Кабмину:

Военная служба как обязательное условие: наличие реального опыта службы должно стать необходимым критерием для прохождения регистрации кандидатом в депутаты в период военного положения.

наличие реального опыта службы должно стать необходимым критерием для прохождения регистрации кандидатом в депутаты в период военного положения. Регламентация сроков: на законодательном уровне следует закрепить четкий регламент и минимальную продолжительность службы для будущих парламентариев.

на законодательном уровне следует закрепить четкий регламент и минимальную продолжительность службы для будущих парламентариев. Универсальность правил: новые требования должны распространяться на всех кандидатов без исключения, независимо от их партийной принадлежности, финансового положения или прошлых заслуг.

новые требования должны распространяться на всех кандидатов без исключения, независимо от их партийной принадлежности, финансового положения или прошлых заслуг. Контроль документов: при подаче пакета документов кандидаты должны будут в обязательном порядке подтверждать факт прохождения службы официальными справками.

Сбор подписей стартовал 18 августа 2026 года и продлится еще 91. Для того, чтобы документ попал на официальное рассмотрение в Кабмин, необходимо собрать 25 000 голосов. На момент публикации материала инициатива собрала 70 подписей.

Отметим, создать электронную петицию имеет право любой гражданин Украины, при этом озвученные в ней инициативы отражают исключительно личную точку зрения автора. Даже при условии успешного набора необходимых 25 000 подписей содержащиеся в петициях призывы редко трансформируются в реальные законодательные акты и имеют для властей исключительно рекомендательный характер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине требуют полностью запретить эксплуатацию животных ради развлечений и коммерческой выгоды в парках, скверах и других зонах отдыха. Автор петиции призывает спасти животных от хронического стресса и истощения при подобной "деятельности".