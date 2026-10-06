Біжіть одразу після роботи: в "АТБ" будуть відчутні знижки на рибні консерви

Найбільше впаде вартість на ікру

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В "АТБ" з 6 жовтня зміняться ціни одразу на кілька продуктів із рибного відділу. Деякі з них подешевшають на десятки гривень, а на одну позицію знижка буде особливо відчутною.

Про майбутні знижки повідомив користувач Threads під ніком super_znyzhky_akcii. Він опублікував інформацію про нові ціни на кілька продуктів в "АТБ".

Тож, салат з тунцем та кукурудзою 160 г від ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected" подешевшає з 82,90 до 61,90 грн. На нього діятиме знижка 25%.

Салат з тунця з французьким соусом 165 г ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected" коштуватиме 66,50 грн замість 88,90 грн — ціна також знизиться на 25%.

Ще одна пропозиція стосується солоної ікри нерки 95 г від ТМ "Alaska Wild". Її вартість зменшиться з 315,90 до 219,90 грн, тобто знижка становитиме 30%.

Також дешевше продаватимуть консерву "Лосось шматочками у власному соку" 170 г від ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected". Її ціна впаде зі 104,90 до 78,50 грн, що відповідає знижці 25%.

Отже, з 6 жовтня в "АТБ" діятимуть знижки на чотири позиції, а найбільше подешевшає ікра нерки — на 96 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про значні знижки на майонез і соуси в "АТБ", які діятимуть до 6 жовтня.