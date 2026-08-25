Як купити одяг для школи та не залишитися з пустим гаманцем: геніальна хитрість

Секрет розумної економії — капсула з базових речей

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Значну частину витрат на підготовку до школи складає одяг. Саме на шкільний гардероб батьки часто витрачають значні суми, але на ньому можна заощадити без шкоди для комфорту дитини.

"Телеграф" розповідає, як не витрачати зайвого на гардероб для школи. Замість великої кількості речей розумно скласти невелику базову капсулу.

Перед покупкою треба переглянути речі, що залишилися з минулого навчального року. Дещо з них ще може підходити за розміром та станом. Провівши ревізію того, що залишилося, докупіть необхідне.

Школярка. Фото: magnific

Придбайте кілька сорочок, 2–3 пари штанів чи спідниць, один-два светри або кардигани, спортивний костюм та зручне взуття. Весь секрет в тому, щоб обрані речі легко поєднувалися між собою за кольором і стилем. В цьому випадку навіть з невеликої кількості базових речей можна створювати багато різних образів.

Немає потреби обирати найдорожчий одяг. Для повсякденного носіння треба зробити акцент на практичні тканини, які добре перуться та витримують активність дитини.

Крім того, нерозумно намагатися закупитися одягом на цілий навчальний рік. Щось може здаватися потрібним, а на ділі дитина не одягне це жодного разу. Докуповуйте речі в міру необхідності та під час сезонних знижок.

Щоб зекономити на шкільному гардеробі робіть ставку не на кількість речей, а на їхню універсальність. Кілька якісних базових речей не лише зменшать витрати, але й зроблять простішими щоденні збори до школи.

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