Как купить одежду для школы и не остаться с пустым кошельком: гениальная хитрость

Секрет разумной экономии — капсула из базовых вещей

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Значительную часть затрат на подготовку к школе составляет одежда. Именно на школьный гардероб родители часто тратят значительные суммы, но на нем можно сэкономить без ущерба для комфорта ребенка.

"Телеграф" рассказывает, как не тратить лишнего на гардероб для школы. Вместо большого количества вещей разумно составить небольшую базовую капсулу.

Перед покупкой нужно пересмотреть вещи, оставшиеся с прошлого учебного года. Некоторые из них еще могут подходить по размеру. Проведя ревизию оставшегося, докупите необходимое.

Школьница. Фото: magnific

Купите несколько рубашек, 2–3 пары брюк или юбок, один-два свитера или кардигана, спортивный костюм и удобную обувь. Весь секрет в том, чтобы избранные вещи легко сочетались между собой по цвету и стилю. В этом случае даже из небольшого количества базовых вещей можно создавать много разных образов.

Нет нужды выбирать самую дорогую одежду. Для повседневной носки нужно сделать акцент на практичные ткани, которые хорошо стираются и выдерживают активность ребенка.

Кроме того, глупо пытаться закупиться одеждой на целый учебный год. Что-то может показаться нужным, а на деле ребенок не наденет это ни разу. Докупайте вещи при необходимости и во время сезонных скидок.

Чтобы сэкономить на школьном гардеробе, делайте ставку не на количество вещей, а на их универсальность. Несколько качественных базовых вещей не только снизят затраты, но и сделают ежедневные сборы в школу более простыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать школьный рюкзак. На чем нельзя экономить и за что не стоит переплачивать.