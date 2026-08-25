Пам’ять про Іловайськ: General Cherry Library відкриває серію книжкою про справжніх людей

Книжка вийшла з авторськими правками й доповненнями

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У День пам’яті захисників України, 29 серпня, у Києві презентують перевидання роману Євгена Положія "Іловайськ. Розповіді про справжніх людей".

Саме 29 серпня 2014 року російські війська розстріляли "зелений коридор", яким з оточення під Іловайськом виходили українські військові. У пам’ять про загиблих цього дня в Україні відзначають День пам’яті захисників України.

Роман "Іловайськ" повертає читача до тих подій через історії їхніх безпосередніх учасників. Для написання книжки Євген Положій опитав понад сотню військових та очевидців. Їхні свідчення стали основою для 16 художніх новел.

Нове видання роману підготувало видавництво "Фронезис" за сприяння Ярослава і Станіслава Гришиних — співзасновників українського miltech-виробника "Генерал Черешня".

Книжка вийшла з авторськими правками й доповненнями. До неї, зокрема, увійшли мапа бойових дій і фотографії прототипів героїв, зроблені в Іловайську у 2014 році.

"Воїни гинуть із 2014 року, захищаючи країну, і пам’ять про них треба берегти. Трагічні події серпня 2014 року залишаються для країни й досі не вивченим уроком — воєнним та інформаційним", — говорить Євген Положій.

Євген Положій із першим виданням "Іловайську". Фото: РБК-Україна

Уперше "Іловайськ" вийшов 2015 року і став бестселером. Згодом Український інститут книги включив роман до переліку 30 знакових творів, написаних за роки незалежності України.

Перевидання "Іловайська" відкриває нову книжкову серію видавництва "Фронезис" і компанії "Генерал Черешня" — General Cherry Library. "Хроніки війни за Незалежність".

Презентація за участю автора відбудеться 29 серпня о 17:00 у книгарні "СЕНС" на Хрещатику, 34. Вхід вільний.

Для комфортного розміщення – реєстрація за посиланням.

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