Унікальний пам'ятник пережив 140 років: українка прибрала могилу маленької дівчинки (відео)

Це стало 77-м похованням, яке вона прибрала

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Забуті дитячі могили особливо щемко бачити занедбаними. Українка вирішила повернути прибраний вигляд одній із них — похованню дівчинки, яка прожила лише близько дев’яти років.

Про це вона розповіла у Threads під ніком liusynaltd. Це стало її 77-м похованням, яке вона прибрала.

Дівчинку звали Дзюня (Dziunia). Її могила розташована на Личаківському кладовищі, а на надгробку зазначені роки життя — 1872–1881. Дзюня померла, коли їй було близько дев’яти років, однак її поховання збереглося до наших днів.

"Сьогодні я повертаю їй догляд і пам’ять", — написала українка, пояснивши, що особливо боляче бачити забутими саме дитячі могили.

Таким чином, вона вже привела до ладу 77 поховань, повертаючи занедбаним могилам охайний вигляд і увагу, якої вони давно не мали.

Варто зазначити, що пам'ятник дівчинки добре зберігся та має незвичне оформлення. На ньому зображена дитина в повний зріст — вона стоїть, спершись на великий хрест.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як нині виглядає могила першого президента України Леоніда Кравчука, яка тривалий час залишалася без пам’ятника та належного догляду.

Крім того, ми також розповідали, де саме похована принцеса Діана, чому її могила розташована саме в цьому місці та який вигляд має меморіал сьогодні.