Память об Иловайске: General Cherry Library открывает серию книгой о настоящих людях

Книга вышла с авторскими правками и дополнениями

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В День памяти защитников Украины, 29 августа, в Киеве презентуют переиздание романа Евгения Положия "Иловайск. Рассказы о настоящих людях".

Именно 29 августа 2014 года российские войска расстреляли "зеленый коридор", по которому из окружения под Иловайском выходили украинские военные. В память о погибших в этот день в Украине отмечают День памяти защитников Украины.

Роман "Иловайск" возвращает читателя к тем событиям через истории их непосредственных участников. Для написания книги Евгений Положий опросил более ста военных и очевидцев. Их свидетельства легли в основу 16 художественных новелл.

Новое издание романа подготовило издательство "Фронезис" при содействии Ярослава и Станислава Гришиных — сооснователей украинского miltech-производителя "Генерал Черешня".

Книга вышла с авторскими правками и дополнениями. В нее также вошли карта боевых действий и фотографии прототипов героев, сделанные в Иловайске в 2014 году.

"Воины гибнут с 2014 года, защищая страну, и память о них нужно беречь. Трагические события августа 2014 года остаются для страны до сих пор невыученным уроком — военным и информационным", — говорит Евгений Положий.

Евгений Положий с первым изданием "Иловайска". Фото: РБК-Украина

Впервые "Иловайск" вышел в 2015 году и стал бестселлером. Позже Украинский институт книги включил роман в список 30 знаковых произведений, написанных за годы независимости Украины.

Переиздание "Иловайска" открывает новую книжную серию издательства "Фронезис" и компании "Генерал Черешня" — General Cherry Library. "Хроники войны за Независимость".

Презентация с участием автора состоится 29 августа в 17:00 в книжном магазине "СЕНС" по адресу: Крещатик, 34. Вход свободный.

Для комфортного размещения — регистрация по ссылке.

Добавить событие в Google календарь можно здесь.

Информационная поддержка: Telegraf, РБК-Украина, NV, LB.ua, Oboz.ua, Мы – Украина, 5 канал, Цензор.нет.

Организатор – агентство Ideas&Strategy.