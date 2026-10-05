Українець приручив покинутих лебедів: птахи впізнають його за свистом (відео)

Виводок лебедів залишився зимувати без батьків

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Українець приручив диких лебедів. Їхні батьки відлетіли на південь, а шестеро підлітків зможуть вирушити до теплих країн лише за рік. Тепер їм потрібно дожити до весни.

Зворушливе відео з’явилося в Instagram. Чоловік годує птахів зерном.

Примітно, що молоді лебеді впізнають його за свистом, навіть коли перебувають у воді, і поспішають на обід. На кадрах видно, що серед лебедів затесався і качур.

"Їх батьки відлетіли... Улетіли не тому, що вони х**нові батьки, а тому, що так влаштована природа, а ці дракони зможуть літати наступного року", — пише авторка публікації.

За її словами, навмисне їх ніхто не приручав, просто їжі вже недостатньо і батьки підгодовують качок. Довгошиї підлітки вирішили до них приєднатися, як і щур, який живе під деревом.

"Про минулий рік: з торішнього виводку залишився лише один малий, п’ять навіть не дотягнули до зими, тому наше завдання зберегти виводок, а зберегти означає прогодувати", — пише дівчина і просить допомоги.

"Ключове питання — як цих динозаврів прогодувати взимку", — додає вона у відео.

На кадрах видно, що лебеді дуже великі. Крім того, невідомо, скільки там качок – у кадр потрапила лише одна особина.

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