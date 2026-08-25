Купили за полмиллиона и столько же вложили в ремонт: во что украинка превратила дом под Киевом (видео)

Новые владельцы взялись за полное обновление жилья

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Киевская блогер Мила Геналюк вместе с супругом приобрела старый дом в селе под Киевом и теперь превращает его в уютное жилье. Девушка рассказывает об этапах ремонта, указывая стоимость, в которую ей это обходится.

Соответствующие ролики блогер публикует на своей странице в Instagram. По ее словам, стоимость дома — 520 тыс. гривен (11 700 долларов).

"Это дача возле Киева площадью 60 кв.м, которая была, мягко говоря, в запущенном состоянии. Но при этом, далеко не типичная. С коммуникаций на момент покупки: свет, газ на улице, колодец, печь. Наше задание превратить эту дачу на полноценный дом для комфортного проживания зимой. Поэтому сейчас максимально прокладываем и обустраиваем все необходимые коммуникации", — рассказала Геналюк.

В последующих видео девушка показала первые результаты "до" и "после".

Во сколько обходится ремонт в доме

За первый этап перевоплощения старого дома в уютное и комфортное жилье пара отдала 8550 долларов. В эту стоимость вошли:

Септик

Скважина

Терраса с накрытием

Разводка сантехники

Монтаж и изготовление окон

На втором этапе было проведено электричество. Работа обошлась в 1000 долларов.

"Сразу отмечу, что штробили стены и занимались монтажом электропроводки мой муж и брат. Поэтому такая цена", — объясняет блогер.

Штукатурка, шпаклевка, подготовка к покраске стен обошлись в 1500 долларов.

Входные металлические двери в комплекте обошлись еще в 150 долларов. Хотя, как отметила Мила Геналюк, их цена от 550 долларов. Двери пара приобрела на OLХ.

Подключение интернета с годовой оплатой — 125 долларов.

С момента покупки дачи прошло почти два с половиной месяца и за это время пара потратила на дом 11 325 долларов в общем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове сдают дом за копейки. Как выглядит бюджетное жилье в одном из самых дорогих городов.