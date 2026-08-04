У найдорожчому місті України здають квартиру за копійки, але з нюансом (фото)

Попри доступну ціну, житло має скромну площу та далеко не новий ремонт

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В найдорожчому місті за вартістю житла — Ужгороді — можна орендувати мікроквартиру за 6000 грн. До того ж пропонують бонус — можливість реєстрації. От тільки умови вельми специфічні.

Таке оголошення з'явилось на OLХ. В оренду пропонують квартиру-гостинку, яка до того ж студія, площею 20 м² у двоповерховому цегляному будинку в Ужгороді. Житло розташоване на другому, останньому поверсі. Така низька вартість, 6000 грн, для Ужгорода — дивина, але й умови не "лакшері".

Фото не дуже красномовні - дешева оренда в Ужгороді/ Скриншот

Умови проживання в орендованій квартирі/ Скриншот

Квартира має одну кімнату, поєднану з кухонною зоною, окремої спальні немає. Площа кухні становить близько 5 м². Санвузол суміжний, встановлена ванна. Ремонт за наявними фото оцінити важко, хоча видно — він далеко не новий. Проте за словами автора оголошення, квартира перебуває у житловому стані.

Фото частини квартири/ Скриншот

Житло може бути не обладнане газом: вказана електроплита, опалення індивідуальне електричне. Серед переваг — підключене резервне живлення та працюючий інтернет під час блекаутів, а також акумуляторне освітлення, про яке згадує власник в описі.

Орендодавець також дозволяє проживання з котом або невеликим собакою до 10 кг, що є перевагою. Додатково зазначена можливість укладення офіційного договору та тимчасової реєстрації місця проживання на шість місяців за окрему плату.

Ужгород — місто дорогої оренди

Зауважимо, медіана цін на оренду житла в Ужгороді — 22,5 тисячі за однокімнатну квартиру. Це найвища ціна в Україні. На другому місці за вартістю Львів — 21 тисяч грн, третю сходинку ділять Київ та Івано-Франківськ, 18 тисяч гривень.

Ціна оренди однокімнатної квартири в Україні /Скриншот зі звіту ЛУН

Раніше "Телеграф" розповідав про подібну пропозицію у Львові. Особливість тієї квартири — роздільний санвузол в різних місцях за межами помешкання.