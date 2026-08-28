Як купувати в "Епіцентрі", не заходячи в магазин: 4 способи отримати замовлення

Отримати замовлення можна різними способами

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Росіяни цілеспрямовано знищують гіпермаркети "Епіцентр". Ця найбільша українська мережа будівельно-господарських гіпермаркетів дуже популярна, й купувати там можна онлайн.

"Телеграф" розповідає, як купувати в "Епіцентрі" без візиту до магазину. Є чотири варіанти отримати своє замовлення, яке попередньо потрібно зробити на сайті "Епіцентру" та обрати бажану точку видачі.

Поштомати "Епіцентру"

Мережа має власні поштомати, розміщені у зручних точках міст. Вони працюють цілодобово, а отримання дуже швидке та просте. Для отримання достатньо QR-коду або PIN-коду з додатка/чат-бота.

Як отримати замовлення на поштомат "Епіцентру"

Як отримати замовлення в поштоматі "Епіцентру". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Оформити на сайті онлайн-замовлення зі способом отримання "Поштомат"

Дочекатися сповіщення про готовність замовлення до видачі у поштоматі

Прийти до поштомата та отримати QR-код або PIN-код через мобільний додаток або чат-бот

Піднести QR-код до сканера або ввести PIN-code у PIN-pad

Після цього комірка відчиниться автоматично, замовлення можна забирати

Перед оформленням замовлення необхідно впевнитись, що його доставка у поштомат доступна, це вказано в картці товару. Там також указано терміни доставки. Якщо доступна, обирайте спосіб оплати, спосіб отримання "Самовивіз із поштомату Епіцентр", населений пункт і поштомат. Здійснити оплату можна як під час оформлення замовлення, так і під час його отримання у поштоматі.

Отримання замовлення на пошті

Є можливість самовивозу товару з відділень поштових операторів "Нова Пошта", "Укрпошта", "Meest Пошта". Щоб отримати своє замовлення у їхніх точках видачі, потрібно обрати відповідну опцію при замовленні товару.

Поштомат "Нової пошти"

Якщо доставка здійснюється через "НП", отримати замовлення можна через один з поштоматів. Часто це зручніше, ніж йти у відділення та стояти у черзі.

Адресна доставка

Крім того, є можливість отримати своє замовлення просто на дому, однак за додаткову плату. Є два шляхи: "Епіцентр" здійснює доставку на вказану покупцем адресу власним транспортом, або можна замовити кур'єрську доставку "Новою поштою".

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Нова пошта" заявила про реорганізацію своєї роботи. Деталі компанія не розголошує, але відомо, що ціль в адаптації логістики до роботи в умовах військових викликів, для кращого захисту відправлень та підтримки стабільної доставки.