Дим до небес: у Кривому Розі росіяни вдарили по "Епіцентру" (відео)
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Ворог застосовував безпілотники для атаки по місту
Вранці 26 липня Росія завдала ударів по Дніпропетровській області. В результаті у Кривому Розі сталася масштабна пожежа у великому торговому центрі.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. На місці події в небо здіймається густий чорний дим. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
У мережі пишуть, що мова нібито може йти про "Епіцентр". Це єдиний магазин цієї мережі в місті.
О 06:50 Повітряні сили попередили про запуск ворогом реактивних БПЛА у бік Кривого Рогу. За кілька хвилин у мережі з’явилися повідомлення про вибухи у місті.
Варто нагадати, що пізно ввечері в понеділок, 20 липня, російський безпілотник влучив по будівлі гіпермаркету "Епіцентр" у Сумах. Зайнялася пожежа, будівля практично знищена.
У яких містах Росія била по "Епіцентрах"
Ворог не вперше вибирає своєю ціллю "Епіцентр". Раніше РФ била по торгових та логістичних об’єктах мережі "Епіцентр" у багатьох містах України. Так, під час удару по "Епіцентру" у Харкові у травні 2025 року гіпермаркет було зруйновано. Тоді загинули 19 людей.
Торгові центри мережі "Епіцентр" у Херсоні росіян також неодноразово обстрілювали та знищували цілеспрямовано. Найбільші атаки сталися у 2023–2024 роках, будівлі було зруйновано.
У місті Кам’янське на Дніпропетровщині "Епіцентр" було повністю знищено ворожими ракетними обстрілами. Ворог потрапив до гіпермаркету 26 липня минулого року.
Крім того, Росія вдарила по логістичному центру "Епіцентру" під Києвом у вересні 2025 року. Внаслідок влучення ворожих безпілотників виникла масштабна пожежа, яка знищила логістичний центр. Ліквідація наслідків тривала понад 10 годин.
Також ворожими ударами було пошкоджено будівлю "Епіцентр" у Запоріжжі. Отримав пошкодження та магазин мережі у Прилуках.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 26 липня Росія здійснила атаку по Києву. В результаті є пошкодження одразу у кількох районах. У тому числі, у столиці горів багатоповерховий житловий будинок та десяток автомобілів.