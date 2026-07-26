Дим до небес: у Кривому Розі росіяни вдарили по "Епіцентру" (відео)

Ворог застосовував безпілотники для атаки по місту

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Вранці 26 липня Росія завдала ударів по Дніпропетровській області. В результаті у Кривому Розі сталася масштабна пожежа у великому торговому центрі.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. На місці події в небо здіймається густий чорний дим. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У мережі пишуть, що мова нібито може йти про "Епіцентр". Це єдиний магазин цієї мережі в місті.

Дим після вибухів у Кривому Розі 26 липня. Фото: Дніпропетровська ОВА

О 06:50 Повітряні сили попередили про запуск ворогом реактивних БПЛА у бік Кривого Рогу. За кілька хвилин у мережі з’явилися повідомлення про вибухи у місті.

Варто нагадати, що пізно ввечері в понеділок, 20 липня, російський безпілотник влучив по будівлі гіпермаркету "Епіцентр" у Сумах. Зайнялася пожежа, будівля практично знищена.

У яких містах Росія била по "Епіцентрах"

Ворог не вперше вибирає своєю ціллю "Епіцентр". Раніше РФ била по торгових та логістичних об’єктах мережі "Епіцентр" у багатьох містах України. Так, під час удару по "Епіцентру" у Харкові у травні 2025 року гіпермаркет було зруйновано. Тоді загинули 19 людей.

Торгові центри мережі "Епіцентр" у Херсоні росіян також неодноразово обстрілювали та знищували цілеспрямовано. Найбільші атаки сталися у 2023–2024 роках, будівлі було зруйновано.

У місті Кам’янське на Дніпропетровщині "Епіцентр" було повністю знищено ворожими ракетними обстрілами. Ворог потрапив до гіпермаркету 26 липня минулого року.

Крім того, Росія вдарила по логістичному центру "Епіцентру" під Києвом у вересні 2025 року. Внаслідок влучення ворожих безпілотників виникла масштабна пожежа, яка знищила логістичний центр. Ліквідація наслідків тривала понад 10 годин.

Також ворожими ударами було пошкоджено будівлю "Епіцентр" у Запоріжжі. Отримав пошкодження та магазин мережі у Прилуках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 26 липня Росія здійснила атаку по Києву. В результаті є пошкодження одразу у кількох районах. У тому числі, у столиці горів багатоповерховий житловий будинок та десяток автомобілів.