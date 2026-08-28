Росія цілеспрямовано вибиває "Епіцентри": де та коли атакували магазини мережі (фото)

Ворог націлився на мережу

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Зранку у п'ятницю, 28 серпня, Росія вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Запоріжжі. Від початку повномасштабної війни ворог повністю зруйнував 11 "Епіцентрів" ще понад 15 торгівельних об'єктів зазнали серйозних пошкоджень (інформація станом на 23 серпня 2026 року),

Запоріжжя

"Телеграф" розповідає, де та коли було атаковано гіпермаркети "Епіцентр". Як повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, через удар по магазину у Запоріжжі зранку у п'ятницю, поранено чотири людини.

Росія атакувала "Епіцентр" зранку. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Виникла масштабна пожежа. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни вдарили по "Епіцентру" дроном. Виникла пожежа, вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів. РФ знищила останній "Епіцентр" у Запоріжжі — усі три магазини мережі в місті постраждали від атак.

Один з "Епіцентрів" Запоріжжя також постраждав від удару безпілотником 21 січня 2026 року. Було пошкоджено фасад будівлі та конструкції ТЦ.

Попередні удари по гіпермаркетах "Епіцентр"

Харків

Росіяни вдарили безпілотником по торгівельному центру мережі в Основ'янському районі Харкова напередодні — 27 серпня. Було пошкоджено будівлю, загинула одна людина, п'ятеро дістали поранення. Це був останній працюючий "Епіцентр" у місті, тоді як інші магазини мережі вже зазнавали атак.

25 травня 2024 року Росія скинула два КАБи на "Епіцентр" на Салтівці у Харкові. Тоді загинуло 19 людей, гіпермаркет вигорів.

Одеса

У День Незалежності України, 24 серпня, росіяни завдали ударів по двох "Епіцентрах" в Одесі. Після атаки виникли пожежі у гіпермаркеті у селищі Котовського (Пересипський район міста) та магазині на 7-му кілометрі (Хаджибейський район).

Торгові центри мережі "Епіцентр" у Херсоні росіяни неодноразово обстрілювали та знищували цілеспрямовано. У місті Кам’янське на Дніпропетровщині "Епіцентр" було повністю знищено ворожими ракетними обстрілами. 20 липня цього року російський безпілотник поцілив у будівлю гіпермаркету "Епіцентр" у Сумах. Зайнялася пожежа, будівлю практично знищено.

"Епіцентр" у Кам'янському після удару. Фото: "Телеграф"

"Епіцентр" у Сумах після удару Росії. Фото: ДСНС

Будівля "Епіцентру" у Сумах вигоріла

В яких містах "Епіцентри" повністю зруйновано

Станом на 7 серпня 2026 року, в компанії "Епіцентр" повідомили, що від початку повномасштабної війни російські атаки повністю знищили торгові центри мережі у:

Маріуполі;

Чернігові (кінець лютого 2022 року);

Бучі (березень 2022 року);

Нікополі (6 березня 2024 року);

Харкові (25 травня 2024 року);

Кам’янському (26 липня 2025 року);

Херсоні (два ТЦ — лютий та травень 2023 року);

Сумах (20 липня 2026 року);

Кривому Розі (26 липня 2026).

Крім того, Росія вдарила по логістичному центру "Епіцентру" під Києвом у вересні 2025 року. Внаслідок влучення ворожих безпілотників виникла масштабна пожежа, яка його. Ліквідація наслідків тривала понад 10 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки удару Росії по "Епіцентру" у Кривому Розі. Гіпермаркет знищено.