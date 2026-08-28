Как покупать в "Эпицентре", не заходя в магазин: 4 способа получить заказ

Получить заказ можно разными способами

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Россияне целенаправленно уничтожают гипермаркеты "Эпицентр". Эта крупнейшая украинская сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов очень популярна и покупать там можно онлайн.

"Телеграф" рассказывает, как покупать в "Эпицентре" без визита в магазин. Есть четыре варианта получить свой заказ, который нужно предварительно сделать на сайте "Эпицентра" и выбрать точку выдачи.

Почтоматы "Эпицентра"

Сеть имеет собственные почтоматы, расположенные в удобных точках городов. Они работают круглосуточно, а получение очень быстрое и простое. Для получения достаточно QR-кода или PIN-кода из приложения/чат-бота.

Как получить заказ на почтомат "Эпицентра"

Как получить заказ в почтматате "Эпицентра". Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Оформить на сайте онлайн-заказ со способом получения "Почтомат"

Дождаться оповещения о готовности заказа к выдаче в почтомате

Прийти к почтомату и получить QR-код или PIN-код через мобильное приложение или чат-бот

Поднести QR-код к сканеру или ввести PIN-code в PIN-pad

После этого ячейка откроется автоматически, заказ можно забирать

Перед оформлением заказа необходимо убедиться, что его доставка в почтомат доступна, это указано в карточке товара. Там также указаны сроки доставки. Если доступна, выбирайте способ оплаты, способ получения "Самовывоз из почтомата Эпицентр", населенный пункт и почтомат. Осуществить оплату можно как при оформлении заказа, так и при его получении в почтомате.

Получение заказа на почте

Есть возможность самовывоза товара из отделений почтовых операторов "Новая Почта", "Укрпочта", "Meest Почта". Чтобы получить свой заказ в их точках выдачи, нужно выбрать подходящую опцию при заказе товара.

Почтомат "Новой почты"

Если доставка осуществляется через "НП", получить заказ можно через один из почтоматов. Часто это удобнее, чем уходить в отделение и стоять в очереди.

Адресная доставка

Кроме того, есть возможность получить свой заказ прямо на дому, но за дополнительную плату. Есть два пути: "Эпицентр" осуществляет доставку по указанному покупателем адресу собственным транспортом, или можно заказать курьерскую доставку "Новой почтой".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Новая почта" заявила о реорганизации своей работы. Детали компания не разглашает, но известно, что цель в адаптации логистики к работе в условиях военных вызовов, для лучшей защиты отправлений и поддержания стабильной доставки.