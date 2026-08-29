Зміни комендантської години, роботи метро і підприємств: що чекає Україну у зв'язку з новою тактикою РФ

Уряд напрацьовує варіанти дій

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В Україні змінять алгоритм реагування на постійні повітряні атаки росіян. Адже тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та всі сфери життя.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, сьогодні була проведена нарада за участі головнокомандувача ЗСУ, міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу Президента та РНБО з цього питання.

Прем'єр розповів, що зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і доповів йому по двох важливих питаннях.

"Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах", — зазначив Корецький.

Він наголосив, що окремо планується перегляд підходів до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози — без додаткових ризиків для безпеки. Усі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом.

"Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації", — додав прем'єр.

Сергій Корецький

Чому уряд йде на такі кроки

Додамо, що за останні три доби в Києві зафіксували антирекорд за кількістю повітряних тривог. Тому питання організації життя столиці та області стало особливо актуальним.

Так, 27 серпня у Києві оголосили 13 повітряних тривог — найбільше за одну добу від початку повномасштабної війни. Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії.

Останні дні показали, наскільки зросла кількість тривог у столиці:

26 серпня — 2 повітряні тривоги, загалом близько 1 години 20 хвилин.

27 серпня — 13 тривог, сумарна тривалість — близько 14 годин 30 хвилин.

28 серпня — 12 тривог, загалом близько 10 годин 40 хвилин.

Як зросла кількість тривог у Києві. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

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