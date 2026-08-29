Изменения комендантского часа, работы метро и предприятий: что ждет Украину в связи с новой тактикой РФ

Правительство нарабатывает варианты действий

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В Украине изменят алгоритм реагирования на постоянные воздушные атаки россиян. Ведь длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность людей, но и работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и все сферы жизни.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, сегодня было проведено совещание с участием главнокомандующего ВСУ, министра внутренних дел, ГСЧС, мэра Киева, представителей Офиса Президента и СНБО по этому вопросу.

Премьер рассказал, что встретился с президентом Владимиром Зеленским и доложил ему по двум важным вопросам.

"Длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность людей, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни. Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому наши подходы и алгоритмы реагирования должны меняться. Работаем над решениями по работе предприятий и учреждений во время разных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры с целью большей защиты людей и возможностей жить в наших городах и общинах", — отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что отдельно планируется пересмотр подходов к комендантскому часу и доступ гражданских к более оперативной информации о воздушных угрозах — без дополнительных рисков для безопасности. Все вовлеченные службы и ведомства работают над комплексным и обоснованным подходом.

"Необходимые предложения планируем сформировать в начале следующей недели, представить их обществу и перейти к реализации", — добавил премьер.

Сергей Корецкий

Почему правительство идет на такие шаги

Добавим, что за последние трое суток в Киеве зафиксировали антирекорд по количеству воздушных тревог. Поэтому вопрос организации жизни столицы и области стал особенно актуален.

Так, 27 августа в Киеве объявили 13 воздушных тревог — больше всего за сутки с начала полномасштабной войны. Предыдущий максимум составлял 12 сигналов в сутки. Он был зафиксирован 1 марта 2022 года, в первые недели полномасштабного вторжения России.

Последние дни показали, насколько возросло количество тревог в столице:

26 августа — 2 воздушные тревоги, в общей сложности около 1 часа 20 минут.

27 августа – 13 тревог, суммарная продолжительность – около 14 часов 30 минут.

28 августа — 12 тревог, всего около 10 часов 40 минут.

В общей сложности, по состоянию на вечер 29 августа, количество воздушных тревог насчитывает несколько десятков. В частности, в период с 27 по 29 августа в столице Украины объявлялось уже 30 воздушных тревог.

Как выросло количество тревог в Киеве. Инфографика ИИ/"Телеграф"

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