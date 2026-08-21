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В "АТБ" зникла маловідома послуга: українці шукають інший вихід

Автор
Юлія Закірова
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Екологія за таке "дякую" не скаже
Екологія за таке "дякую" не скаже. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Такі зміни в мережі супермаркетів здивували деяких клієнтів

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Відвідувачка "АТБ" поділилися в Threads неприємним спостереженням — у магазинах цієї мережі буцімто більше не приймають для утилізації використані батарейки. Жінка запитала у інших, як тепер вони планують позбуватися цих відходів.

Докладніше про те, які ще варіанти використовують українці, розповість "Телеграф".

Варто зазначити, що раніше у кожному магазині мережі супермаркетів "АТБ" дійсно стояла спеціальна урна, в яку можна було скласти принесені з дому батарейки. Ці ініціатива бізнесу була направлена на збереження довкілля від небезпечних відходів.

Раніше вони були у кожному магазині

Тепер же, за спостереженнями відвідувачів, ємностей для батарейок в магазинах більше немає. Втім, це не означає, що токсичні відходи слід викидати абияк.

За словами користувачів Threads, існує безліч інших варіантів утилізувати батарейки.

Відповідальне споживання - це важливо

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна нарватися на штраф, викинувши непотрібні речі з дому.

Теги:
#Екологія #Батарейки #АТБ