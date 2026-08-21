В "АТБ" зникла маловідома послуга: українці шукають інший вихід
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Такі зміни в мережі супермаркетів здивували деяких клієнтів
Відвідувачка "АТБ" поділилися в Threads неприємним спостереженням — у магазинах цієї мережі буцімто більше не приймають для утилізації використані батарейки. Жінка запитала у інших, як тепер вони планують позбуватися цих відходів.
Докладніше про те, які ще варіанти використовують українці, розповість "Телеграф".
Варто зазначити, що раніше у кожному магазині мережі супермаркетів "АТБ" дійсно стояла спеціальна урна, в яку можна було скласти принесені з дому батарейки. Ці ініціатива бізнесу була направлена на збереження довкілля від небезпечних відходів.
Тепер же, за спостереженнями відвідувачів, ємностей для батарейок в магазинах більше немає. Втім, це не означає, що токсичні відходи слід викидати абияк.
За словами користувачів Threads, існує безліч інших варіантів утилізувати батарейки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна нарватися на штраф, викинувши непотрібні речі з дому.