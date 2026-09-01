"Росіяни на це ніколи не підуть". У обміні полоненими є три основні проблеми - Лубінець

В даний час ведуться переговори щодо найскладнішої категорії

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Україна продовжує домагатися дотримання чітких умов черговості у питанні обміну військовополоненими. Однак остаточне рішення про те, кого повертати, залишається за Росією.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів у інтерв’ю "Українській правді". За його словами, українська сторона формує списки, передає їх російській стороні, але впливати на її вибір не може. Загалом Лубінець виділяє три пріоритети.

"Перший пріоритет – важко поранені, важко хворі. Це визначено міжнародним гуманітарним правом, женевськими конвенціями. Якщо прямо читати третю Женевську конвенцію, то важко поранені і важко хворі військовополонені повинні взагалі репатріюватися в обхід обмінних процесів і без привʼязки до кількості. Росіяни на це ніколи не підуть", — каже він.

Друга категорія — це жінки. На даний момент велика кількість жінок залишається у полоні. Перший великий спеціальний обмін, який було окремо підготовлено для повернення українських жінок, відбувся 17 жовтня 2022 року. Водночас, Київ і зараз намагається домовитися про подібні повернення і продовжує переговори.

"І третій критерій — той, хто найдовше перебуває в полоні, повинен вийти найшвидше . У нас є окремий список тих, хто перебуває в полоні ще з 2014 року", — зазначив Лубінець.

Він додав, що спочатку російська сторона не була проти розглянути критерії. Потім це питання було винесене на політичний рівень. За інформацією омбудсмена, на політичному рівні в Стамбулі росіяни спочатку погодилися із принципами формування списків. Але вже наступного обміну вони привезли людей, які не підпадають під ці принципи.

"Тому з нашого боку завжди це відбувається наступним чином: я передаю списки за категоріями, наполягаючи на пріоритетності. Але кого насправді росіяни віддають, ми не знаємо, не впливаємо, не можемо напряму тиснути. Можуть тиснути десь наші посередники, партнери, яких ми зокрема публічно згадуємо. Інколи це працює. Зверніть увагу, що більш-менш почали віддавати хлопців, які в полоні з 2022 року", — наголошує Лубинець.

Наразі ведуться переговори щодо найскладнішої категорії — захисників Маріуполя, і вони є надзвичайно складними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ветеран Дмитро Набоков розповів про бої на Донбасі, ампутацію та життя на протезі.