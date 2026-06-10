Колишня журналістка "Телеграфу" прислала лист з СІЗО: навіть у полоні вона тримається

Жінку затримали разом із чоловіком, проте за рік його відпустили

Колишня журналістка "Телеграфу" Ірина Левченко, яку росіяни затримали 6 травня 2023 року в окупованому Мелітополі, надіслала лист з СІЗО, де її утримують окупанти. Вона привітала колег з днем журналіста та навіть пожартувала.

Лист Ірина Левченко опублікував колишній головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жарєнов, який був її останнім керівником в часи, коли Ірина ще працювала. Незадовго до повномасштабного вторгнення вона повідомила, що виходить на пенсію за станом здоровʼя.

Ірина Левченко. Фото: facebook.com/zharienov

ФСБ звинувачує журналістку в "шпигунстві" та "тероризмі", однак за три роки не дійшло навіть до суду. Ірина перебуває у СІЗО, зрідка їй вдається передавати звідти листи.

"В останньому з них Ірина привітала колег з днем журналіста: "6 червня у нас професійне свято журналістів. Передайте мої вітання колегам від мого імені, будь ласка. А ще скажіть їм, що я перебуваю у тривалому творчому закордонному відрядженні, вивчаю побут і звичаї аборигенів та "понаїхавших" :). Навіть в полоні вона тримається", — пише журналіст.

Лист Ірини Левченко з СІЗО. Фото: facebook.com/zharienov

Ярослав Жарєнов додав, що було безліч спроб витягти Ірину з неволі. Проте обмін цивільних полонених — дуже складний процес, який, на жаль, майже не рухається.

Де зараз перебуває Ірина Левченко

За даними "Центру прав людини ZMINA", зараз Ірину Левченко окупанти утримують у СІЗО № 1 Сімферополя в окупованому Криму. Вони готують закритий судовий процес. За словами рідних, у СІЗО — антисанітарія, проблеми зі зв'язком та погані умови утримання.

Окупанти викрали Ірину Левченко у травні 2023 року — що відомо

Росіяни затримали подружжя Ірини та Олександра Левченків просто посеред вулиці у травні 2023 року. На той момент журналістка, як і її чоловік, вже були пенсіонерами — жодною трудовою чи іншою діяльністю не займалися, мали проблеми зі здоров'ям. Подружжя робило ремонт у квартирі, займалося дачею та вихованням онучки.

Олександр та Ірина Левченки

Левченки протягом 14,5 місяців окупації Мелітополя не привертали уваги росіян, але навесні 2023 року їх затримали. Ірина востаннє вийшла на зв'язок 6 травня.

Чоловіка Ірини, Олександра Левченка, якого утримували окремо, відпустили у вересні 2024 року. Ірину продовжують тримати у СІЗО.

Нагадаємо, до другої річниці захоплення Ірини Левченко у російський полон, "Телеграф" нагадав її історію. На жаль, в полоні тортурам й катуванню піддаються всі без виключення українці, а процес повернення цивільних є завданням "із зірочкою".