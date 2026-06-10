Рус

Колишня журналістка "Телеграфу" прислала лист з СІЗО: навіть у полоні вона тримається

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Окупанти незаконно утримують її вже понад три роки Новина оновлена 10 червня 2026, 11:05
Окупанти незаконно утримують її вже понад три роки. Фото Колаж "Телеграф"

Жінку затримали разом із чоловіком, проте за рік його відпустили

Колишня журналістка "Телеграфу" Ірина Левченко, яку росіяни затримали 6 травня 2023 року в окупованому Мелітополі, надіслала лист з СІЗО, де її утримують окупанти. Вона привітала колег з днем журналіста та навіть пожартувала.

Лист Ірина Левченко опублікував колишній головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жарєнов, який був її останнім керівником в часи, коли Ірина ще працювала. Незадовго до повномасштабного вторгнення вона повідомила, що виходить на пенсію за станом здоровʼя.

Ірина Левченко
Ірина Левченко. Фото: facebook.com/zharienov

ФСБ звинувачує журналістку в "шпигунстві" та "тероризмі", однак за три роки не дійшло навіть до суду. Ірина перебуває у СІЗО, зрідка їй вдається передавати звідти листи.

"В останньому з них Ірина привітала колег з днем журналіста: "6 червня у нас професійне свято журналістів. Передайте мої вітання колегам від мого імені, будь ласка. А ще скажіть їм, що я перебуваю у тривалому творчому закордонному відрядженні, вивчаю побут і звичаї аборигенів та "понаїхавших" :). Навіть в полоні вона тримається", — пише журналіст.

Лист Ірини Левченко з СІЗО
Лист Ірини Левченко з СІЗО. Фото: facebook.com/zharienov

Ярослав Жарєнов додав, що було безліч спроб витягти Ірину з неволі. Проте обмін цивільних полонених — дуже складний процес, який, на жаль, майже не рухається.

Де зараз перебуває Ірина Левченко

За даними "Центру прав людини ZMINA", зараз Ірину Левченко окупанти утримують у СІЗО № 1 Сімферополя в окупованому Криму. Вони готують закритий судовий процес. За словами рідних, у СІЗО — антисанітарія, проблеми зі зв'язком та погані умови утримання.

Окупанти викрали Ірину Левченко у травні 2023 року — що відомо

Росіяни затримали подружжя Ірини та Олександра Левченків просто посеред вулиці у травні 2023 року. На той момент журналістка, як і її чоловік, вже були пенсіонерами — жодною трудовою чи іншою діяльністю не займалися, мали проблеми зі здоров'ям. Подружжя робило ремонт у квартирі, займалося дачею та вихованням онучки.

Олександр та Ірина Левченки
Олександр та Ірина Левченки

Левченки протягом 14,5 місяців окупації Мелітополя не привертали уваги росіян, але навесні 2023 року їх затримали. Ірина востаннє вийшла на зв'язок 6 травня.

Чоловіка Ірини, Олександра Левченка, якого утримували окремо, відпустили у вересні 2024 року. Ірину продовжують тримати у СІЗО.

Нагадаємо, до другої річниці захоплення Ірини Левченко у російський полон, "Телеграф" нагадав її історію. На жаль, в полоні тортурам й катуванню піддаються всі без виключення українці, а процес повернення цивільних є завданням "із зірочкою".

Теги:
#Журналістка #Мелітополь #Полон #Окупація #Ірина Левченко