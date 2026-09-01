"Россияне на это никогда не пойдут". В обмене пленными есть три основных проблемы - Лубинец

В настоящее время ведутся переговоры по самой сложной категории

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Украина продолжает добиваться соблюдения четких критерий очередности в вопросе обмена военнопленными. Однако окончательное решение о том, кого возвращать, остается за Россией.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, украинская сторона формирует списки, передает их российской стороне, но влиять на ее выбор не может. В целом Лубинец выделяет три приоритета.

"Первый приоритет – тяжело раненые, тяжело больные. Это определено международным гуманитарным правом, Женевскими конвенциями. Если буквально толковать третью Женевскую конвенцию, то тяжелораненые и тяжелобольные военнопленные должны вообще репатриироваться в обход процессов обмена и без привязки к количеству. Россияне на это никогда не пойдут", — говорит он.

Вторая категория — это женщины. На данный момент большое количество женщин остается в плену. Первый крупный специальный обмен, который был отдельно подготовлен для возвращения украинских женщин, произошел 17 октября 2022 года. В то же время Киев и сейчас пытается договориться о подобных возвращениях и продолжает переговоры.

"И третий критерий – тот, кто дольше всех находится в плену, должен выйти быстрее всех. У нас есть отдельный список тех, кто находится в плену ещё с 2014 года", — отметил Лубинец.

Он добавил, что изначально российская сторона не была против рассмотреть критерии. Затем этот вопрос был вынесен на политический уровень. Согласно информации омбудсмена, на политическом уровне в Стамбуле россияне сначала согласились с принципами формирования списков. Но уже на следующий обмен они привезли людей, которые не подпадают под эти принципы.

"Поэтому с нашей стороны это всегда происходит следующим образом: я передаю списки по категориям, настаивая на приоритетности. Но кого на самом деле россияне отдают, мы не знаем, не влияем, не можем напрямую давить. Могут оказывать давление где-то наши посредники, партнеры, которых мы, в частности, публично упоминаем. Иногда это срабатывает. Обратите внимание, что более-менее начали отдавать ребят, которые находятся в плену с 2022 года", — подчеркивает Лубинец.

В настоящее время ведутся переговоры по самой сложной категории — защитникам Мариуполя, и они чрезвычайно сложны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ветеран Дмитрий Набоков рассказал о боях на Донбассе, ампутации и жизни на протезе.