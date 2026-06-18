Рідна кровиночка Брєжнєва потрапила в полон на фронті. Як виглядає правнук радянського вождя (фото)

Чоловік був сапером на війні

Прийомний правнук радянського лідера Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв перебуває в українському полоні. Його нібито взяли на підконтрольній ЗСУ території Херсонської області.

Про це повідомляють росЗМІ. Зауважимо, що офіційно жодна зі сторін не підтверджувала цю інформацію.

Відомо, що 45-річний Антон Мілаєв є названим онуком доньки генерального секретаря ЦК КПРС Галини Брежнєвої, яка виховувала його як рідного. Тобто він немає кровного зв'язку з Брєжнєвим та його родиною.

Леонід Брежнєв та Антон Мілаєв

Восени минулого року Мілаєв вирушив на війну як сапер. Однак у листопаді перестав виходити на зв’язок із родиною. Згодом мати Мілаєва Ірина Кузнецова повідомила, що чоловік перебуває в полоні на підконтрольній ЗСУ території Херсонської області.

Для довідки

Леонід Брежнєв — це радянський державний і партійний діяч. Він очолював СРСР протягом 18 років (з 1964 по 1982 рік) як Генеральний секретар ЦК КПРС. Період його правління в історії називають "епохою застою". Адже, попри те, що владу він отримав у 1964 році внаслідок внутрішньопартійного перевороту та усунення Микити Хрущова, ніяких кардинальних змін в СРСР не було.

Леонід Брежнєв

За Брежнєва поступово уповільнився темп розвитку економіки та дефіцит товарів. Серйозних політичних змін теж не спостерігалось. Але за Брежнєва відбулась політична "розрядка" напружених відносин з Заходом.

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