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Рідна кровиночка Брєжнєва потрапила в полон на фронті. Як виглядає правнук радянського вождя (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Радянський правитель Новина оновлена 18 червня 2026, 11:46
Радянський правитель. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік був сапером на війні

Прийомний правнук радянського лідера Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв перебуває в українському полоні. Його нібито взяли на підконтрольній ЗСУ території Херсонської області.

Про це повідомляють росЗМІ. Зауважимо, що офіційно жодна зі сторін не підтверджувала цю інформацію.

Відомо, що 45-річний Антон Мілаєв є названим онуком доньки генерального секретаря ЦК КПРС Галини Брежнєвої, яка виховувала його як рідного. Тобто він немає кровного зв'язку з Брєжнєвим та його родиною.

Леонід Брежнєв та Антон Мілаєв
Леонід Брежнєв та Антон Мілаєв

Восени минулого року Мілаєв вирушив на війну як сапер. Однак у листопаді перестав виходити на зв’язок із родиною. Згодом мати Мілаєва Ірина Кузнецова повідомила, що чоловік перебуває в полоні на підконтрольній ЗСУ території Херсонської області.

Для довідки

Леонід Брежнєв — це радянський державний і партійний діяч. Він очолював СРСР протягом 18 років (з 1964 по 1982 рік) як Генеральний секретар ЦК КПРС. Період його правління в історії називають "епохою застою". Адже, попри те, що владу він отримав у 1964 році внаслідок внутрішньопартійного перевороту та усунення Микити Хрущова, ніяких кардинальних змін в СРСР не було.

Леонід Брежнєв
Леонід Брежнєв

За Брежнєва поступово уповільнився темп розвитку економіки та дефіцит товарів. Серйозних політичних змін теж не спостерігалось. Але за Брежнєва відбулась політична "розрядка" напружених відносин з Заходом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна атакувала найбільший НПЗ в Москві. Внаслідок ударів столицю Росії затягло чорним димом.

Теги:
#Полон #Леонід Брежнєв #Війна з РФ