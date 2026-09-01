Де і кого можуть оштрафувати за російську мову у школі: які суми загрожують

Після дзвінка з уроку правила не закінчуються

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В українських школах існують певні вимоги до використання державної мови та поширюються вони не лише на уроки. За порушення педагоги можуть отримати попередження чи навіть штраф від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

Про це повідомляється у пресслужбі Уповноваженого із захисту державної мови. Йдеться не про заборону використання іншої мови у приватному житті вчителів, а про ситуацію, пов’язану з освітнім процесом.

"Освітній процес є цілісним і не обмежується лише тривалістю уроку. Він охоплює виховну, організаційну та позакласну діяльність, спілкування з учнями й батьками – і на території школи, і поза нею. Тому вимога вчителя користуватися державною мовою поширюється на весь час перебування в закладі освіти та на всі види освітньої комунікації", — йдеться у повідомленні.

Де у школі зобов’язані розмовляти українською

Вимога торкається педагогів та інших учасників освітнього процесу під час офіційної комунікації.

уроки та інші навчальні заняття;

виховні та позакласні заходи;

шкільні заходи;

спілкування вчителів із учнями під час освітнього процесу;

робоче спілкування освітян між собою;

комунікація вчителів та адміністрації з батьками;

класні та робочі чати, якщо вони використовуються для організації навчання.

Тобто після дзвінка з уроку мовні вимоги не перестають діяти.

Які штрафи передбачені

Відповідно до статті 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог щодо застосування державної мови у сфері освіти тягне за собою:

Попередження або штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) – за перше порушення;

Штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 11900 грн) – за повторне порушення протягом року.

Штрафи порушення мовного законодавства. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Де ще можуть оштрафувати за порушення мовного закону

Закон поширюється широке коло громадських сфер. Йдеться про державні установи та органи місцевого самоврядування — від магазинів, транспорту, медицини до інтернет-магазинів тощо.

Десь ще можуть оштрафувати за порушення мовного закону. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні хочуть запровадити суворе мовне правило для всіх шкіл.