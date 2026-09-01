Где и кого могут оштрафовать за русский язык в школе: какие суммы грозят
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После звонка с урока правила не заканчиваются
В украинских школах существуют определенные требования к использованию государственного языка и распространяются они не только на уроки. За нарушения педагоги могут получить предупреждение или даже штраф от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.
Об этом сообщается в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка. Речь идет не о запрете использования другого языка в частной жизни учителей, а о ситуация, которые связаны с образовательным процессом.
"Образовательный процесс является цельным и не ограничивается лишь продолжительностью урока. Он включает воспитательную, организационную и внеклассную деятельность, общение с учениками и родителями – и на территории школы, и вне ее. Поэтому требование учителя пользоваться государственным языком распространяется на все время пребывания в учебном заведении и на все виды коммуникации", — говорится в сообщении.
Где в школе обязаны говорить по-украински
Требование затрагивает педагогов и других участников образовательного процесса в ходе официальной коммуникации.
- уроки и другие учебные занятия;
- воспитательные и внеклассные мероприятия;
- школьные мероприятия;
- общение учителей с учениками во время образовательного процесса;
- рабочее общение педагогов между собой;
- коммуникация учителей и администрации с родителями;
- классные и рабочие чаты, если они используются для организации обучения.
То есть, после звонка с урока языковые требования не перестают действовать.
Какие штрафы предусмотрены
Согласно статье 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение требований по применению государственного языка в сфере образования влечет за собой:
- Предупреждение или штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 до 5 100 грн) – за первое нарушение;
- Штраф от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8 500 до 11 900 грн) – за повторное нарушение в течение года.
Где еще могут оштрафовать за нарушение языкового закона
Закон распространяется на широкий круг публичных сфер. Речь идет о государственных учреждениях и органах местного самоуправления — от магазинов, транспорта, медицины, до интернет-магазинов и так далее.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине хотят ввести строгое языковое правило для всех школ.