Где и кого могут оштрафовать за русский язык в школе: какие суммы грозят

После звонка с урока правила не заканчиваются

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В украинских школах существуют определенные требования к использованию государственного языка и распространяются они не только на уроки. За нарушения педагоги могут получить предупреждение или даже штраф от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

Об этом сообщается в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка. Речь идет не о запрете использования другого языка в частной жизни учителей, а о ситуация, которые связаны с образовательным процессом.

"Образовательный процесс является цельным и не ограничивается лишь продолжительностью урока. Он включает воспитательную, организационную и внеклассную деятельность, общение с учениками и родителями – и на территории школы, и вне ее. Поэтому требование учителя пользоваться государственным языком распространяется на все время пребывания в учебном заведении и на все виды коммуникации", — говорится в сообщении.

Где в школе обязаны говорить по-украински

Требование затрагивает педагогов и других участников образовательного процесса в ходе официальной коммуникации.

уроки и другие учебные занятия;

воспитательные и внеклассные мероприятия;

школьные мероприятия;

общение учителей с учениками во время образовательного процесса;

рабочее общение педагогов между собой;

коммуникация учителей и администрации с родителями;

классные и рабочие чаты, если они используются для организации обучения.

То есть, после звонка с урока языковые требования не перестают действовать.

Какие штрафы предусмотрены

Согласно статье 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение требований по применению государственного языка в сфере образования влечет за собой:

Предупреждение или штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 до 5 100 грн) – за первое нарушение;

Штраф от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8 500 до 11 900 грн) – за повторное нарушение в течение года.

Штрафы за нарушение языкового законодательства. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Где еще могут оштрафовать за нарушение языкового закона

Закон распространяется на широкий круг публичных сфер. Речь идет о государственных учреждениях и органах местного самоуправления — от магазинов, транспорта, медицины, до интернет-магазинов и так далее.

Где еще могут оштрафовать за нарушение языкового закона. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине хотят ввести строгое языковое правило для всех школ.