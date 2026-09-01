КАБи націлилися на Одесу: куди дістає ця зброя і чому її неможливо перехопити (мапа)

Росія постійно модернізує це озброєння, збільшуючи дальність його застосування

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У ніч на вівторок, 1 вересня, Росія завдала по Одесі та області масованого комбінованого удару, в ході якого вперше були застосовані керовані авіабомби (КАБ) безпосередньо по місту. Ці руйнівні снаряди окупанти запускають за допомогою тактичної авіації.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, це несе серйозну небезпеку регіону, адже звичайні засоби ППО не можуть перехоплювати КАБи, їх можна лише "придушити" засобами РЕБ, проте бомба все одно впаде і може завдати серйозних руйнувань.

"КАБ неможливо перехопити звичайними засобами ППО. Його можна "придушити" РЕБ, змінити траєкторію польоту, змусити його впасти десь, але він десь впаде і може зруйнувати житловий будинок чи іншу споруду", — заявив Коваленко.

Олександр Коваленко/Фото: facebook.com/AlexanderKovalenkoUA

Олександр додав, що РФ масштабуватиме удари за допомогою КАБів, допоки наша країна не отримає засоби боротьби проти цієї загрози. На цей час Росія запускає по Україні близько 250-300 КАБів на день, а на Одесу можуть чекати прильоти десятків КАБів на добу.

Що таке КАБ

КАБ — це авіабомба, оснащена спеціальними аеродинамічними поверхнями (крилами) та системою наведення (супутниковою або інерційною).

Навіщо потрібні: На відміну від некерованих бомб, що падають вільно по балістичній траєкторії, КАБи можуть коригувати свій політ у повітрі, що забезпечує високу точність влучення в ціль.

Плануючі бомби: Сучасні КАБи часто забезпечують модулями планування та корекції. Літак може скинути таку бомбу за десятки кілометрів від лінії фронту (або кордону), після чого вона летить ("планує") до ціли, що дозволяє носієві не заходити до зони дії ППО противника.

Основні калібри

КАБ на базі ФАБ-250: загальна маса 250 кг (літак може нести їх у великих кількостях).

загальна маса 250 кг (літак може нести їх у великих кількостях). КАБ на базі ФАБ-500: наймасовіший варіант, маса близько 500 кг, маса вибухової речовини – близько 200–300 кг.

наймасовіший варіант, маса близько 500 кг, маса вибухової речовини – близько 200–300 кг. КАБ на базі ФАБ-1500/ФАБ-3000: важкі бомби підвищеної потужності, мають колосальну руйнівну силу.

Дальність польоту (планування)

Базові версії забезпечують дальність близько 40-60 км.

Модернізовані та нові версії (з покращеною аеродинамікою, збільшеним розмахом крила або ракетними прискорювачами) можуть долати від 80 до 100–150+ км.

2025 року РФ вперше вдарила КАБами по Одеській області, а тепер може бити й по Одесі. На цю мить деякі модернізовані КАБи мають дальність польоту до 200 км.

Деякі моделі КАБів можуть скидати на Одесу на відстані 200 км від міста/Карта: "Телеграф"

Висота застосування

Літак-носій зазвичай робить пуск з висот (від 8-10 км) і в горизонтальному польоті, не заходячи безпосередньо в зону дії ближньої ППО противника.

Точність

Наведення здійснюється за супутниковими координатами. Відхилення від цілі становить від 5 до 15 метрів.

ТТХ КАБів з максимальною дальністю скидання/Інфографіка ШІ

Нагадаємо, Краматорськ (Донецька область) дедалі сильніше відчуває наближення фронту. Російські війська регулярно атакують місто керованими авіабомбами, над вулицями з’являються FPV-дрони, а по околицях вже дістає артилерія.